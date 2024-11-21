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دورة تدريبية للموجهين الطلابيين بمدارس المزاحمية وضرما

11/21/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Watan) بحضور مديرة مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء الدكتورة ريم العروي التابع لتعليم منطقة الرياض، نفذ مشرف التوجيه الطلابي بقسم التوجيه الطلابي التابعة لقسم أداء إدارة التعليم بالمكتب دورة تدريبية للموجهين الطلابيين لمدارس المكتب في محافظتي المزاحمية و ضرماء بعنوان الوقاية النفسية الأولية في البيئة المدرسية لمدة يومين.
وتهدف هذه الحقيبة التدريبية إلى رفع مستوى الوعي لدى المتدربين الموجهين الطلابين بالمشكلات والاضطرابات النفسية الشائعة في البيئة المدرسية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل معها.
وتشمل الحقيبة تعريف الصحة النفسية والوقاية النفسية الأولية والثانوية، بالإضافة إلى استعراض أهم الاضطرابات النفسية التي قد يتعرض لها الطلاب، مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة وإدمان الألعاب الإلكترونية.
وتركز الحقيبة أيضًا على تدريب المتدربين على بعض الفنيات المعرفية السلوكية التي يمكن استخدامها للتعامل مع هذه الاضطرابات، بالإضافة إلى أهم المهارات التي يجب على المعلم اكتسابها للتعامل الإيجابي مع الطلبة.
وفي نهاية الدورة التدريبية كرمت مديرة المكتب مدير مدرسة حضار الابتدائية لاستضافتها الدورة التدريبية وتكريم الموجهين الطلابين على جهودهم المبذولة خلال الفصل الدراسي

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