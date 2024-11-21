دورة تدريبية للموجهين الطلابيين بمدارس المزاحمية وضرما

(MENAFN
- Al Watan)
بحضور مديرة مكتب التعليم
بالمزاحمية وضرماء الدكتورة ريم العروي التابع لتعليم منطقة الرياض، نفذ مشرف التوجيه الطلابي بقسم التوجيه الطلابي التابعة لقسم أداء إدارة التعليم بالمكتب دورة تدريبية للموجهين الطلابيين لمدارس المكتب في محافظتي المزاحمية و ضرماء بعنوان الوقاية النفسية الأولية في البيئة المدرسية لمدة يومين.
وتهدف هذه الحقيبة التدريبية إلى رفع مستوى الوعي لدى المتدربين الموجهين الطلابين بالمشكلات والاضطرابات النفسية الشائعة في البيئة المدرسية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل معها.
وتشمل الحقيبة تعريف الصحة النفسية والوقاية النفسية الأولية والثانوية، بالإضافة إلى استعراض أهم الاضطرابات النفسية التي قد يتعرض لها الطلاب، مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة وإدمان الألعاب الإلكترونية.
وتركز الحقيبة أيضًا على تدريب المتدربين على بعض الفنيات المعرفية السلوكية التي يمكن استخدامها للتعامل مع هذه الاضطرابات، بالإضافة إلى أهم المهارات التي يجب على المعلم اكتسابها للتعامل الإيجابي مع الطلبة.
وفي نهاية الدورة التدريبية كرمت مديرة المكتب مدير مدرسة حضار الابتدائية لاستضافتها الدورة التدريبية وتكريم الموجهين الطلابين على جهودهم المبذولة خلال الفصل الدراسي
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