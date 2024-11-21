حديقة السويدي تحتفي بالثقافة البنغلاديشية ضمن انسجام عالمي

(MENAFN
- Al Watan)
تشهد حديقة السويدي بالرياض فعاليات "أيام بنغلاديش"، ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي"، وجاءت الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية المتنوعة التي تستضيفها الحديقة، والتي تهدف إلى إبراز ثقافات المقيمين وتعزيز التفاعل المجتمعي في أجواء من التناغم الثقافي.
واستمتع الزوار بمجموعة من العروض الفنية والشعبية التي عكست التراث البنغلاديشي الغني، حيث قدمت الفرق الشعبية عروضًا فلكلورية لاقت تفاعلاً واسعًا من الحضور، وتضمنت الفعاليات عروضًا استعراضية على المسرح الرئيسي بمشاركة فنانين وفرق استعراضية متخصصة بالفنون التقليدية البنغلاديشية، مما أضفى أجواء مميزة تجمع بين الأصالة والاحتفاء بالتراث.
إلى جانب العروض الفنية، احتضنت الفعالية منطقة تشمل منتجات فنية وتراثية بنغلاديشية، بالإضافة إلى منطقة خاصة للمأكولات التي قدمت أشهى الأطباق التقليدية، وتوفرت داخل الحديقة العديد من الأنشطة والخدمات المميزة للعائلات والأطفال، مثل منطقة الألعاب والمطاعم والمتاجر، التي منحت الزوار تجربة متكاملة من الترفيه والثقافة.
وأعرب العديد من الزوار عن إعجابهم بالتنظيم وأجواء الفعالية، حيث قال أحد الزوار: "كان من الرائع التعرف على التراث البنغلاديشي عن قرب، العروض كانت مبهرة والأجواء عائلية وممتعة للغاية".
وتواصل حديقة السويدي تقديم فعالياتها المتنوعة يوميًا، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات والمقيمين في الرياض، حيث تسهم مبادرة "انسجام عالمي" في تعزيز التواصل الثقافي والتفاهم المتبادل بين مختلف الجنسيات المقيمة في
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