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حديقة السويدي تحتفي بالثقافة البنغلاديشية ضمن انسجام عالمي

11/21/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد حديقة السويدي بالرياض فعاليات "أيام بنغلاديش"، ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي"، وجاءت الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية المتنوعة التي تستضيفها الحديقة، والتي تهدف إلى إبراز ثقافات المقيمين وتعزيز التفاعل المجتمعي في أجواء من التناغم الثقافي.
واستمتع الزوار بمجموعة من العروض الفنية والشعبية التي عكست التراث البنغلاديشي الغني، حيث قدمت الفرق الشعبية عروضًا فلكلورية لاقت تفاعلاً واسعًا من الحضور، وتضمنت الفعاليات عروضًا استعراضية على المسرح الرئيسي بمشاركة فنانين وفرق استعراضية متخصصة بالفنون التقليدية البنغلاديشية، مما أضفى أجواء مميزة تجمع بين الأصالة والاحتفاء بالتراث.
إلى جانب العروض الفنية، احتضنت الفعالية منطقة تشمل منتجات فنية وتراثية بنغلاديشية، بالإضافة إلى منطقة خاصة للمأكولات التي قدمت أشهى الأطباق التقليدية، وتوفرت داخل الحديقة العديد من الأنشطة والخدمات المميزة للعائلات والأطفال، مثل منطقة الألعاب والمطاعم والمتاجر، التي منحت الزوار تجربة متكاملة من الترفيه والثقافة.
وأعرب العديد من الزوار عن إعجابهم بالتنظيم وأجواء الفعالية، حيث قال أحد الزوار: "كان من الرائع التعرف على التراث البنغلاديشي عن قرب، العروض كانت مبهرة والأجواء عائلية وممتعة للغاية".
وتواصل حديقة السويدي تقديم فعالياتها المتنوعة يوميًا، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات والمقيمين في الرياض، حيث تسهم مبادرة "انسجام عالمي" في تعزيز التواصل الثقافي والتفاهم المتبادل بين مختلف الجنسيات المقيمة في
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