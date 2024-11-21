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الخلل الإداري والفني يرمي بالفرسان في القاع

11/21/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Watan) مع استمرار تدهور نتائج الوحدة، وتواجده في مراكز الهبوط المؤدية إلى دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، أجمع عدد من المهتمين بالشأن الرياضي، وهذا الكيان العريق، على وجود الخلل في الهيكل الإداري قبل الفني؛ لكونهما الجزء الأكبر من المشكلة، وفندوا الوضع الإداري والفني غير الجيد الذي تعيشه أروقة النادي، مما ترتب عليه الانحدار الدائم في سلم وجدول ترتيب دوري روشن.
هدر زمني ومالي
بين أحمد العتيبي، أن بقاء الوحدة أسيرًا لمركزه المتعثر منذ سنوات طويلة لا يعني أن الحل كان حاضرا في الفترات الماضية، فكل الفرص تتمحور على إبقاء النادي في إطار من يظنون أنهم هم المعنيون به، كانت نتائجها مزيدا من الهدر الزمني والمادي والتراجع المكلف، دون أن يكون هناك أي تحسن فعلي أو ممكن أو حتى خروج من هذا السياج المؤسف الذي فرض عليه من قبل بعض المحسوبين على النادي، فأصبح بيئة طاردة للكفاءات التي يمكن أن تعمل ضمن منظومة النادي، وتسرع من تحسين أدائه ومركزه، وربما تأهيله ليكون قادرا على المنافسة وتحقيق نتائج محفزة، لذلك، الحل يبدأ بفرض التغيير الكلي للبيئة المحيطة بالنادي، وإعادة فتح المجال لمن يملكون الفكر الإداري والتطويري المؤسسي وليس الميول والانتماءات الشخصية التي أغرقت فرسان مكة في الإخفاق المزمن، حتى دعاة الرؤية الكروية لم تعد المرحلة مرحلتهم لكون الأخيرة مرتبطة بالأداء داخل المستطيل، أما التخطيط والعمل وفق رؤية تطويرية تستند إلى منطلقات علمية تحتاج إلى فرض التغيير، خصوصا أن أهم أدوات التغيير من أجل التطوير ستجعل الوحدة للجميع، ولا توجد في قاموسه جملة أبناء النادي أو عيال النادي لكون النادي مؤسسة تنظيمية تعمل وفق قواعد واضحة ومستهدفات يجب العمل من أجل تحقيقها وليس محطة تجريبية؛ فنادي الوحدة تأخر وسيظل متأخرا ما لم تكن هناك إرادة لفرض التغيير عليه بهدف التحسين والتطوير من أجل المنافسة.
التخطيط الجيد
أكد عبدالعزيز الهذلي، أن العمل في الأندية لم يعد مجرد رؤية فنية تتعلق بمدرب ومباراة، إنما هي رؤية إدارية شاملة تستهدف النمو النتائجي والقدرة على أن يكون الوحدة واحدا من أفضل 10 أندية في منطقة الخليج وعربيًا، وكل ذلك بفعل التخطيط الجيد ووضوح آليات العمل ووجود مجموعة لا تؤمن إلا بالأرقام والنتائج، فالهلال يفرض حضوره بفعل هذا الفكر الناجح ويحقق البطولات تلو الأخرى وترتفع قيمته السوقية ومداخيله، لذلك إذا كان الهدف تطوير الوحدة فلا بد من التغيير الكلي.
تغيير كلي
شدد ممدوح سمير، على أن خروج الوحدة من الحالة التي يعيشها منذ 30 عاما إلى المنافسة بحاجة إلى تغيير هيكلي كامل يشمل ثقافة النادي وواقعه، فالوحدة لم يكن لديه نجوم في الـ20 عاما الماضية، إنما لاعبون محبون للنادي ومستوياتهم (على قد الحال) منذ اعتزال جيل البطولات السابق ومكة المكرمة مليئة بالنجوم، ولكن في الأندية الأخرى مثل محمد نور وغيره من اللاعبين النجوم، لذلك لا بد من التغيير الكلي في بيئة النادي وآليات العمل ومقر النادي وإعداد خطة تغيير شاملة لإعادة الوحدة للمنافسة وتطبيق قاعدة (كن في المدرج واتفرج) مع الأوصياء على النادي.
- الخلل الإداري أهم أسباب تراجع الوحدة
- الوحدة يخلو من اللاعبين الموهوبين المؤثرين
- فرسان مكة بحاجة لتغيير إداري
- العمل على تطوير الخطط الإدارية الشاملة
- تطوير النادي يبدأ بوجود مسؤولين يملكون الرؤية المستقبلية
- جماهيرية فرسان مكة في انخفاض كبير.

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