مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية في الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنيس أفريكا اليوم.

وأضاف التقرير، استحوذت“الاقتصادات الخمس الكبرى، مصر، نيجيريا ، جنوب أفريقيا، كينيا، غانا، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.

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بحسب التقرير، تم تسجيل 73 في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.

وأضاف أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة.

وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .

كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة. وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطًا في شرق أفريقيا.

وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات.

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