مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية في الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنيس أفريكا اليوم.
وأضاف التقرير، استحوذت“الاقتصادات الخمس الكبرى، مصر، نيجيريا ، جنوب أفريقيا، كينيا، غانا، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
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بحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.
وأضاف أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة.
وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .
كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة. وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطًا في شرق أفريقيا.
وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108912411
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