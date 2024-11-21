وزير التموين: مستمرون فى تحقيق الأمن الغذائى وضمان استقرار الأسعار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في بذل كل الجهود لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، مشيدا بدور شركات القطاع الخاص والعام في دعم خطط الدولة لتحقيق هذا الهدف، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع ممثلي شركات زيوت الطعام في القطاعين العام والخاص، بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، جاء الاجتماع في إطار جهود الوزارة لضمان توافر السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار السوق المحلي.

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وشدد الدكتور شريف فاروق علي مجموعة من المحاور الرئيسية اثناء الاجتماع ومنها أهمية تأمين المخزون الاستراتيجي، حيث استعرض خطط الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة، وضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين. مؤكدا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت بما يكفي لفترات زمنية طويلة.

كما شدد وزير التموين على أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلي من زيوت الطعام، ودعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي للزيوت، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية حيث تناول الحضور تأثير التغيرات العالمية على أسواق الزيوت، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن.

وتناول وزير التموين؛ خلال الاجتماع؛ أهمية محور الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال مناقشة الاجتماع لآليات الرقابة على الأسعار وضمان عدم وجود مغالاة في أسعار الزيوت بالأسواق المحلية. وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالأسعار العادلة بما يراعي مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

حضر الاجتماع وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، واحمد عصام معاون الوزير، وعدد ١٦ شركة زيوت طعام من القطاعين العام والخاص. المصدر: