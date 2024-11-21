وزير التموين: مستمرون فى تحقيق الأمن الغذائى وضمان استقرار الأسعار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في بذل كل الجهود لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، مشيدا بدور شركات القطاع الخاص والعام في دعم خطط الدولة لتحقيق هذا الهدف، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع ممثلي شركات زيوت الطعام في القطاعين العام والخاص، بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، جاء الاجتماع في إطار جهود الوزارة لضمان توافر السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار السوق المحلي.
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وشدد الدكتور شريف فاروق علي مجموعة من المحاور الرئيسية اثناء الاجتماع ومنها أهمية تأمين المخزون الاستراتيجي، حيث استعرض خطط الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة، وضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين. مؤكدا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت بما يكفي لفترات زمنية طويلة.
كما شدد وزير التموين على أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلي من زيوت الطعام، ودعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي للزيوت، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية حيث تناول الحضور تأثير التغيرات العالمية على أسواق الزيوت، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن.
وتناول وزير التموين؛ خلال الاجتماع؛ أهمية محور الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال مناقشة الاجتماع لآليات الرقابة على الأسعار وضمان عدم وجود مغالاة في أسعار الزيوت بالأسواق المحلية. وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالأسعار العادلة بما يراعي مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
حضر الاجتماع وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، واحمد عصام معاون الوزير، وعدد ١٦ شركة زيوت طعام من القطاعين العام والخاص. المصدر:
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