أسعار النفط تزيد مكاسبها وسط مؤشرات على تصعيد الحرب وأوكرانيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء محادثات تجارية مع إدارة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأول مرة خلال 5 جلسات

عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس ليتجاوز خام برنت مستوى 74 دولارًا للبرميل، مع مؤشرات على تصاعد الحرب بين روسيا وأكرانيا.

زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 1.7% أو 1.24 دولار إلى 74.05 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير -الأكثر نشاطاً- بنسبة 1.89% أو 1.3 دولار إلى 70.05 دولار للبرميل.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات على مدينة دنيبرو بوسط البلاد، وفي حال تأكدت الضربة الروسية ، في التصعيد الأول من نوعه.

وذلك بعدما شنت أوكرانيا أمس الأربعاء هجوماً صاروخياً على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ“كروز” بريطانية من طراز“ستورم شادو”، وذلك بعدما تواردت أنباء حول سماح واشنطن لكييف باستخدام أسلحة أمريكية الصنع في ضرب موسكو.

أدى هذا الإجراء الأمريكي إلى إعلان روسيا تعديل عقيدتها النووية وتخفيف شروط استخدام أسلحة الدمار الشامل، واعتبار معاونة دولة نووية أخرى لأوكرانيا بمثابة عدوان مشترك.

تسببت تلك الأحداث في ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق النفط والسلع الأساسية مجدداً، وبالتالي زيادة الأسعار.

وحدّ من مكاسب النفط صدور بيانات رسمية أمس أظهرت ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام بمقدار 500 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات زيادتها 800 ألف برميل، ويعد هذا مؤشراً على ضعف الطلب على الطاقة في أكبر اقتصادات العالم.

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