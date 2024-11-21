أسعار النفط تزيد مكاسبها وسط مؤشرات على تصعيد الحرب وأوكرانيا - جريدة البورصة

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عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس ليتجاوز خام برنت مستوى 74 دولارًا للبرميل، مع مؤشرات على تصاعد الحرب بين روسيا وأكرانيا.
زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 1.7% أو 1.24 دولار إلى 74.05 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير -الأكثر نشاطاً- بنسبة 1.89% أو 1.3 دولار إلى 70.05 دولار للبرميل.
وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات على مدينة دنيبرو بوسط البلاد، وفي حال تأكدت الضربة الروسية ، في التصعيد الأول من نوعه.
وذلك بعدما شنت أوكرانيا أمس الأربعاء هجوماً صاروخياً على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ“كروز” بريطانية من طراز“ستورم شادو”، وذلك بعدما تواردت أنباء حول سماح واشنطن لكييف باستخدام أسلحة أمريكية الصنع في ضرب موسكو.
أدى هذا الإجراء الأمريكي إلى إعلان روسيا تعديل عقيدتها النووية وتخفيف شروط استخدام أسلحة الدمار الشامل، واعتبار معاونة دولة نووية أخرى لأوكرانيا بمثابة عدوان مشترك.
تسببت تلك الأحداث في ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق النفط والسلع الأساسية مجدداً، وبالتالي زيادة الأسعار.
وحدّ من مكاسب النفط صدور بيانات رسمية أمس أظهرت ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام بمقدار 500 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات زيادتها 800 ألف برميل، ويعد هذا مؤشراً على ضعف الطلب على الطاقة في أكبر اقتصادات العالم.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108912409
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