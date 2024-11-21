تراجع طلبات إعانة البطالة فى أمريكا لأدنى مستوياتها منذ 7 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات في الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل، مما يبرز مدى صلابة سوق العمل.
وحسب بيانات صدرت الخميس عن وزارة العمل، انخفض عدد الطلبات الأولية بمقدار 6 آلاف طلب إلى 213 ألفا، خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من نوفمبر الجاري.
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في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 220 ألف طلب، كما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع إلى 219 ألفا.
بينما أشارت البيانات إلى انخفاض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 3750 طلبًا إلى 217.75 ألف، من متوسط الأسبوع السابق 221.5 ألف.
ويأتي ذلك التراجع بعد فترة من التقلبات شهدها سوق العمل الأمريكي بسبب إضراب عمال مصانع“بوينج”، والاضطرابات التي سببتها الأعاصير الأخيرة.
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