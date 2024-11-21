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تراجع طلبات إعانة البطالة فى أمريكا لأدنى مستوياتها منذ 7 أشهر - جريدة البورصة

11/21/2024 3:11:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات في الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل، مما يبرز مدى صلابة سوق العمل.

وحسب بيانات صدرت الخميس عن وزارة العمل، انخفض عدد الطلبات الأولية بمقدار 6 آلاف طلب إلى 213 ألفا، خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من نوفمبر الجاري.

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في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 220 ألف طلب، كما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع إلى 219 ألفا.

بينما أشارت البيانات إلى انخفاض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 3750 طلبًا إلى 217.75 ألف، من متوسط الأسبوع السابق 221.5 ألف.

ويأتي ذلك التراجع بعد فترة من التقلبات شهدها سوق العمل الأمريكي بسبب إضراب عمال مصانع“بوينج”، والاضطرابات التي سببتها الأعاصير الأخيرة.

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