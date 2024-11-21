مورجان ستانلى: المستهلك الأمريكى يقود العالم والاقتصاد سينمو بشكل قوى - جريدة البورصة

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أعرب الرئيس التنفيذي لبنك“مورجان ستانلي”،“تيد بيك”، عن تفاؤله بشأن مسار سوق الأسهم الأمريكي، قائلاً إن اقتصاد الولايات المتحدة سيستمر في الأداء القوي خلال عام 2025.
وقال“بيك”، الخميس، خلال مقابلة مع“سي إن بي سي”:“لا يزال المستهلك الأمريكي يقود العالم، والميزانيات العمومية للشركات في الولايات المتحدة في المجمل رائعة، والإدارة الجديدة تتحدث عن النمو”.
ومع ذلك، أشار إلى ضرورة التحلي ببعض الحذر بسبب عوامل بما في ذلك عدم اليقين السياسي، مضيفًا:“لكن بشكل عام، يستمر الجميع بطريقة ما في أن يكونوا بناءين”.
وأضاف أن“مورجان ستانلي” يتوقع ارتفاع مؤشر“إس آند بي 500” واسع النطاق، مشيرًا إلى أن قطاعات مثل القطاع المالي والصناعي يمكن أن تؤدي بشكل جيد مع استمرار النمو الاقتصادي وبعض التخفيف التنظيمي.
وفيما يتعلق بنهج الاحتياطي الفيدرالي، قال“بيك” إن البنك المركزي قام“بعمل جيد”، وإنه تحرك بحذر، وهو“الشيء الصحيح الذي يجب فعله”، مضيفًا أن الفيدرالي لن يرغب في عكس مساره بشأن خفض الفائدة.
في وقت سابق من هذا الشهر، رفع محللو“مورجان ستانلي” النطاق المستهدف لمؤشر“إس آند بي 500” إلى 6500 نقطة بنهاية عام 2025، مع احتمال وصوله إلى 7400 نقطة في السيناريو المتفائل للغاية.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108912407
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