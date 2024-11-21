مورجان ستانلى: المستهلك الأمريكى يقود العالم والاقتصاد سينمو بشكل قوى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة رئيس“كويكا” يشيد بجهود مصر لتعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية 100 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى محافظة الوادى الجديد

أعرب الرئيس التنفيذي لبنك“مورجان ستانلي”،“تيد بيك”، عن تفاؤله بشأن مسار سوق الأسهم الأمريكي، قائلاً إن الولايات المتحدة سيستمر في الأداء القوي خلال عام 2025.

وقال“بيك”، الخميس، خلال مقابلة مع“سي إن بي سي”:“لا يزال المستهلك الأمريكي يقود العالم، والميزانيات العمومية للشركات في الولايات المتحدة في المجمل رائعة، والإدارة الجديدة تتحدث عن النمو”.

ومع ذلك، أشار إلى ضرورة التحلي ببعض الحذر بسبب عوامل بما في ذلك عدم اليقين السياسي، مضيفًا:“لكن بشكل عام، يستمر الجميع بطريقة ما في أن يكونوا بناءين”.

وأضاف أن“مورجان ستانلي” يتوقع ارتفاع مؤشر“إس آند بي 500” واسع النطاق، مشيرًا إلى أن قطاعات مثل القطاع المالي والصناعي يمكن أن تؤدي بشكل جيد مع استمرار النمو الاقتصادي وبعض التخفيف التنظيمي.

وفيما يتعلق بنهج الاحتياطي الفيدرالي، قال“بيك” إن البنك المركزي قام“بعمل جيد”، وإنه تحرك بحذر، وهو“الشيء الصحيح الذي يجب فعله”، مضيفًا أن الفيدرالي لن يرغب في عكس مساره بشأن خفض الفائدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، رفع محللو“مورجان ستانلي” النطاق المستهدف لمؤشر“إس آند بي 500” إلى 6500 نقطة بنهاية عام 2025، مع احتمال وصوله إلى 7400 نقطة في السيناريو المتفائل للغاية.

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