استقرار الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات إعانات البطالة - جريدة البورصة

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ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأول مرة خلال 5 جلسات
غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس، في ظل بيانات أظهرت قوة سوق العمل، وتوقعات مسؤولي البنك الفيدرالي بانخفاض التضخم إلى المستوى المستهدف.
واستقر مؤشري كل من“داو جونز” الصناعي عند 43407 نقاط، و”إس آند بي 500′′ عند 5911 نقطة.
في حين تراجع“ناسداك” المركب بنسبة 0.30% أو 53 نقطة إلى 18894 نقطة، بسبب انخفاض سهم“إنفيديا” 0.5%.
وتوقع“جون ويليامز” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في مقابلة مع صحيفة“بارونز”، انخفاض التضخم في الولايات المتحدة إلى المستوى المستهدف عند 2% بالتزامن مع تراجع الفائدة.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل، انخفاض إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 213 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى في سبعة أشهر، في حين تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع إلى 219 ألفا.
ويترقب المستثمرون تطورات الأوضاع الجيوسياسية في أوروبا، خاصة بعدما سمحت الدول الغربية لأوكرانيا باستخدام صواريخها لضرب مواقع داخل روسيا.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108912406
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