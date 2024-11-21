استقرار الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات إعانات البطالة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء محادثات تجارية مع إدارة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأول مرة خلال 5 جلسات

غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس، في ظل بيانات أظهرت قوة سوق العمل، وتوقعات مسؤولي البنك الفيدرالي بانخفاض التضخم إلى المستوى المستهدف.

واستقر مؤشري كل من“داو جونز” الصناعي عند 43407 نقاط، و”إس آند بي 500′′ عند 5911 نقطة.

في حين تراجع“ناسداك” المركب بنسبة 0.30% أو 53 نقطة إلى 18894 نقطة، بسبب انخفاض سهم“إنفيديا” 0.5%.

وتوقع“جون ويليامز” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في مقابلة مع صحيفة“بارونز”، انخفاض التضخم في الولايات المتحدة إلى المستوى المستهدف عند 2% بالتزامن مع تراجع الفائدة.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل، انخفاض إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 213 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى في سبعة أشهر، في حين تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع إلى 219 ألفا.

ويترقب المستثمرون تطورات الأوضاع الجيوسياسية في أوروبا، خاصة بعدما سمحت الدول الغربية لأوكرانيا باستخدام صواريخها لضرب مواقع داخل روسيا.

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