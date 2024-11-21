نيجيريا تقترض 2.21 مليار دولار لسد العجز فى ميزانية هذا العام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق المجلس التشريعي النيجيري على اقتراح من الرئيس بولا تينوبو لاقتراض 2.21 مليار دولار من مستثمرين أجانب لسد العجز في ميزانية هذا العام.

وقال تينوبو في خطاب أرسله إلى الهيئة التشريعية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الحكومة تخطط لاستخدام الأموال لتمويل عجز متوقع قدره 9.18 تريليون نيرا (5.46 مليار دولار) جزئيًا لهذا العام.

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ومن جانبه، قال المالية وول إيدون – إن الاقتراض الخارجي سيتم تقسيمه بين 1.7 مليار دولار في سندات اليورو، و500 مليون دولار في الصكوك.

يشار إلى موافقة مجلس الشيوخ جاءت بناء على توصية من لجنته المعنية بالمساعدات والقروض وإدارة الديون للحكومة بزيادة المبلغ في اجتماع عقد يوم الخميس في العاصمة أبوجا.

وكانت أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا قد خططت في البداية لإصدار أول سندات يورو لها منذ عام 2022 في وقت سابق من هذا العام، لكنها أرجأت البيع لأنها اعتبرت أن التكلفة مرتفعة للغاية ، وبدلاً من ذلك – باعت سندات دولارية في السوق المحلية فجمعت 900 مليون دولار بعائد 9.67%.

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