بالم هيلز تتعاون مع ماريوت لإطلاق ريتز كارلتون ريزيدانسيز القاهرة - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) وقعت شركة بالم هيلز اتفاقية مع ماريوت العالمية لإطلاق مشروع“ريتز كارلتون ريزيدانسيز القاهرة – بالم هيلز” فى منطقة غرب القاهرة.
وأسندت الشركة المشروع إلى شركة OBMI العالمية بالتعاون مع مجموعة من الاستشاريين المحليين والدوليين، ويضم مشروع“ريتز كارلتون ريزيدانسيز” 150 وحدة سكنية تحمل توقيع علامة ريتز كارلتون العالمية.
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ومن المقرر إطلاق مشروع“ريتز كارلتون ريزيدانسيز” فى عام 2025، وسيضم الفندق مجموعة من الخدمات المتنوعة مثل مطاعم، مركز للياقة البدنية، حمامات سباحة، سبا فاخر، ومساحات للأطفال.
وسيتم تنفيذ مشروع“ريتز كارلتون ريزيدانسيز” كجزء من مشروع“بالميت”، الذى يمتد على أكثر من 45 فدانًا.
قال حازم بدران، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز:“يقدم مشروع ريتز كارلتون ريزيدانسيز مجموعة من أفخم الوحدات السكنية التى تحمل العلامة التجارية الشهيرة، وتتوافق هذه الشراكة مع رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز محفظة بالم هيلز فى المشروعات السياحية فى مصر”.
وفى هذا السياق، قامت الشركة بزيادة حصتها فى“ماكور للفنادق” إلى 69.5%، حيث تدير“ماكور” ثلاث فنادق كبرى فى مدينة 6 أكتوبر، وشرم الشيخ، والإسماعيلية، بسعة إجمالية تبلغ 746 غرفة.
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