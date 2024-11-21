بالم هيلز تتعاون مع ماريوت لإطلاق ريتز كارلتون ريزيدانسيز القاهرة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة بالم هيلز اتفاقية مع ماريوت العالمية لإطلاق مشروع“ريتز كارلتون ريزيدانسيز القاهرة – بالم هيلز” فى منطقة غرب القاهرة.

وأسندت الشركة المشروع إلى شركة OBMI العالمية بالتعاون مع مجموعة من الاستشاريين المحليين والدوليين، ويضم مشروع“ريتز كارلتون ريزيدانسيز” 150 وحدة سكنية تحمل توقيع علامة ريتز كارلتون العالمية.

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ومن المقرر إطلاق مشروع“ريتز كارلتون ريزيدانسيز” فى عام 2025، وسيضم الفندق مجموعة من الخدمات المتنوعة مثل مطاعم، مركز للياقة البدنية، حمامات سباحة، سبا فاخر، ومساحات للأطفال.

وسيتم تنفيذ مشروع“ريتز كارلتون ريزيدانسيز” كجزء من مشروع“بالميت”، الذى يمتد على أكثر من 45 فدانًا.

قال حازم بدران، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز:“يقدم مشروع ريتز كارلتون ريزيدانسيز مجموعة من أفخم الوحدات السكنية التى تحمل العلامة التجارية الشهيرة، وتتوافق هذه الشراكة مع رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز محفظة بالم هيلز فى المشروعات السياحية فى مصر”.

وفى هذا السياق، قامت الشركة بزيادة حصتها فى“ماكور للفنادق” إلى 69.5%، حيث تدير“ماكور” ثلاث فنادق كبرى فى مدينة 6 أكتوبر، وشرم الشيخ، والإسماعيلية، بسعة إجمالية تبلغ 746 غرفة.