إطلاق أنكورز للتطوير بشراكة بين بنك قناة السويس ومينت لإدارة الأصول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة مينت لإدارة الأصول العقارية، بالشراكة مع بنك قناة السويس عن تأسيس شركة“أنكورز للتطوير والاستثمار العقارى.
وتمتلك شركة مينت حصة 60% من أسهم الشركة الجديدة، فيما يمتلك بنك قناة السويس 40%، ويهدف هذا التحالف إلى تقديم حلول عقارية متكاملة.
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قالت عليا النجدى، الرئيس التنفيذى لشركة مينت وأنكورز للتطوير والاستثمار العقارى، إن تحالف أنكورز ومينت سيقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التى تشمل إدارة الأصول، التطوير والتمويل.
أضافت أن شركة“أنكورز” ستعمل على توفير حلول مالية لدفع المشاريع العقارية الطموحة، وتلبية الطلب المتزايد فى السوق على خيارات التمويل البديلة.
وتابعت النجدى:“ستعمل شركة أنكورز، بصفتها ذراع للتطوير العقارى، على تنظيم وتحسين عمليات الاستثمار العقارى، مما يتيح للمستثمرين تحقيق أهدافهم بكفاءة مع التركيز على المشاريع ذات الإمكانات الواعدة والعوائد الاستثمارية القوية”.
وقال عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس:“تتماشى هذه الشراكة مع رؤيتنا للتوسع فى تقديم الحلول المالية غير المصرفية المبتكرة مع تقديم قيمة أكبر لعملائنا، وستلعب شركة أنكورز دوراً فى تعزيز قدرتنا على دعم المشاريع التحويلية”.
أضاف:“يأتى إنشاء شركة أنكورز تحت صفقة بقيمة 500 مليون جنيه مع أحد كبار المطورين العقاريين فى السوق المحلى، وتمثل تلك الصفقة نواة للعديد من الصفقات المستقبلية”.
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