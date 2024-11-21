إطلاق أنكورز للتطوير بشراكة بين بنك قناة السويس ومينت لإدارة الأصول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة مينت لإدارة الأصول العقارية، بالشراكة مع بنك قناة السويس عن تأسيس شركة“أنكورز للتطوير والاستثمار العقارى.

وتمتلك شركة مينت حصة 60% من أسهم الشركة الجديدة، فيما يمتلك بنك قناة السويس 40%، ويهدف هذا التحالف إلى تقديم حلول عقارية متكاملة.

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قالت عليا النجدى، الرئيس التنفيذى لشركة مينت وأنكورز للتطوير والاستثمار العقارى، إن تحالف أنكورز ومينت سيقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التى تشمل إدارة الأصول، التطوير والتمويل.

أضافت أن شركة“أنكورز” ستعمل على توفير حلول مالية لدفع المشاريع العقارية الطموحة، وتلبية الطلب المتزايد فى السوق على خيارات التمويل البديلة.

وتابعت النجدى:“ستعمل شركة أنكورز، بصفتها ذراع للتطوير العقارى، على تنظيم وتحسين عمليات الاستثمار العقارى، مما يتيح للمستثمرين تحقيق أهدافهم بكفاءة مع التركيز على المشاريع ذات الإمكانات الواعدة والعوائد الاستثمارية القوية”.

وقال عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس:“تتماشى هذه الشراكة مع رؤيتنا للتوسع فى تقديم الحلول المالية غير المصرفية المبتكرة مع تقديم قيمة أكبر لعملائنا، وستلعب شركة أنكورز دوراً فى تعزيز قدرتنا على دعم المشاريع التحويلية”.

أضاف:“يأتى إنشاء شركة أنكورز تحت صفقة بقيمة 500 مليون جنيه مع أحد كبار المطورين العقاريين فى السوق المحلى، وتمثل تلك الصفقة نواة للعديد من الصفقات المستقبلية”.