انخفاض مخزونات الغاز الأمريكية لأول مرة خلال 14 أسبوعًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 3 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من نوفمبر.
ويعد هذا الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاثة عشر أسبوعًا من المكاسب، ولكنها جاءت بخلاف توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 7 مليارات قدم مكعبة.
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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، عن أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.969 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 3.7% أو نحو 141 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 6.4% أو نحو 239 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.730 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108912402
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