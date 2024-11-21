انخفاض مخزونات الغاز الأمريكية لأول مرة خلال 14 أسبوعًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 3 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من نوفمبر.

ويعد هذا الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاثة عشر أسبوعًا من المكاسب، ولكنها جاءت بخلاف توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 7 مليارات قدم مكعبة.

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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، عن أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.969 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 3.7% أو نحو 141 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 6.4% أو نحو 239 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.730 تريليون قدم مكعبة.

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