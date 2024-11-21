تراجع معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت معظم مؤشرات بورصات الخليج في ختام تعاملاتها اليوم الخميس، فيما استردت بعض المؤشرات جزءا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
موضوعات متعلقة
الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء محادثات تجارية مع إدارة ترامب
ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأول مرة خلال 5 جلسات داو جونز
يتحول للارتفاع ويضيف نحو 400 نقطة
ففي الرياض، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا 27.40 نقطة، ليقفل عند مستوى 11840.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 691 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.
أمّا مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، فقد أغلق اليوم مرتفعًا 681.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 30540.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 148 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 17 مليون سهم.
كما فقدت أسهم الإمارات 26.9 مليار درهم من قيمتها السوقية بختام تعاملات الخميس، حيث تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، وسط توقعات بتخفيض بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه خلال ديسمبر المقبل، على أن يقر تخفيضات أقل في 2025 مقارنة بالتوقعات التي صدرت قبل شهر.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 3.910 مليار درهم، وتكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 23 مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغت 26.910 مليار درهم.
واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.923 مليار درهم، توزعت على 37.417 ألف صفقة.
ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.65 بالمائة إلى مستوى 4729 نقطة، وسط تعاملات بحجم 235.895 مليون سهم بقيمة 702.711 مليون درهم.
كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.97 بالمائة إلى مستوى 9313 نقطة، وسط تعاملات بحجم 313.042 مليون سهم بقيمة 1.221 مليار درهم.
كما أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 43.34 نقطة، بنسبة 0.42 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10394.82 نقطة.
وتم خلال الجلسة، تداول 130 مليونا و360 ألفا و429 سهما، بقيمة 371 مليونا و404 آلاف و237.502 ريال، نتيجة تنفيذ 15478 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت خلال التعاملات، أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم“الخميس” على انخفاض مؤشرها العام 33.64 نقطة بنسبة بلغت 0.46 % ليبلغ مستوى 7319.32 نقطة .
وتم تداول 314.7 مليون سهم عبر 19759 صفقة نقدية بقيمة 67.4 مليون دينار ( نحو 205.5 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 42.49 نقطة بنسب بلغت 0.63% ليبلغ مستوى 6703.40 نقطة من خلال تداول 216.4 مليون سهم عبر 12174 صفقة نقدية بقيمة 35.2 مليون دينار ( نحو 107.3 مليون دولار) .
وبالنسبة لبورصة مسقط ، قررت بورصة مسقط للأوراق المالية تعطيل أعمالها لمدة يومين بمناسبة العيد الوطني الـ 54.
وأوضحت البورصة في تعميم على موقعها الرسمي، أن العطلة تبدأ يوم الأربعاء 20 نوفمبر، وتنتهي الخميس 21 نوفمبر الجاري.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108912400