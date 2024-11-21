تراجع معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت معظم مؤشرات بورصات الخليج في ختام تعاملاتها اليوم الخميس، فيما استردت بعض المؤشرات جزءا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

موضوعاتالاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء محادثات تجارية مع إدارة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأول مرة خلال 5 جلسات يتحول للارتفاع ويضيف نحو 400 نقطة

ففي الرياض، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا 27.40 نقطة، ليقفل عند مستوى 11840.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 691 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

أمّا مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، فقد أغلق اليوم مرتفعًا 681.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 30540.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 148 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 17 مليون سهم.

كما فقدت أسهم الإمارات 26.9 مليار درهم من قيمتها السوقية بختام تعاملات الخميس، حيث تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، وسط توقعات بتخفيض بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه خلال ديسمبر المقبل، على أن يقر تخفيضات أقل في 2025 مقارنة بالتوقعات التي صدرت قبل شهر.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 3.910 مليار درهم، وتكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 23 مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغت 26.910 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.923 مليار درهم، توزعت على 37.417 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.65 بالمائة إلى مستوى 4729 نقطة، وسط تعاملات بحجم 235.895 مليون سهم بقيمة 702.711 مليون درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.97 بالمائة إلى مستوى 9313 نقطة، وسط تعاملات بحجم 313.042 مليون سهم بقيمة 1.221 مليار درهم.

كما أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 43.34 نقطة، بنسبة 0.42 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10394.82 نقطة.

وتم خلال الجلسة، تداول 130 مليونا و360 ألفا و429 سهما، بقيمة 371 مليونا و404 آلاف و237.502 ريال، نتيجة تنفيذ 15478 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال التعاملات، أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم“الخميس” على انخفاض مؤشرها العام 33.64 نقطة بنسبة بلغت 0.46 % ليبلغ مستوى 7319.32 نقطة .

وتم تداول 314.7 مليون سهم عبر 19759 صفقة نقدية بقيمة 67.4 مليون دينار ( نحو 205.5 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 42.49 نقطة بنسب بلغت 0.63% ليبلغ مستوى 6703.40 نقطة من خلال تداول 216.4 مليون سهم عبر 12174 صفقة نقدية بقيمة 35.2 مليون دينار ( نحو 107.3 مليون دولار) .

وبالنسبة لبورصة مسقط ، قررت بورصة مسقط للأوراق المالية تعطيل أعمالها لمدة يومين بمناسبة العيد الوطني الـ 54.

وأوضحت البورصة في تعميم على موقعها الرسمي، أن العطلة تبدأ يوم الأربعاء 20 نوفمبر، وتنتهي الخميس 21 نوفمبر الجاري.

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