تعاون بين غرفتى القاهرة ومكة لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت غرفتا القاهرة التجارية ومكة المكرمة للتجارة والصناعة تعاون جديد لزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى المصرى السعودى.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين اليوم الخميس لغرفة القاهرة ممثلًا لغرفة مكة للتجارة والصناعة، حيث نظمت غرفة القاهرة ثنائى لرجال الأعمال فى البلدين لمناقشة سبل التعاون المشترك لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى.

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قال أيمن العشرى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إننا نعول على العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية كثيرًا خلال الفترة المقبلة، لتحقيق طفرة فى مستوى التجارة والاستثمار والتبادل التجارى.

أوضح أن السعودية تعتبر من إحدى الدول الأساسية التى تتحرك معها مصر فى اتجاه التكامل الاقتصادى، ولذلك نؤكد على عدة محاور تساعد على هذا التقارب منها“المشاركة فى تنظيم اللقاءات والتجمعات التجارية بين رجال الأعمال فى البلدين – زيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين مع تقديم الدعم الكافى – نشر الفرص التجارية بهدف إطلاع رجال الأعمال على كل جديد وذلك لتحقيق فرص أفضل للنفاذ إلى الأسواق فى البلدين”.

وقال المهندس عبد الله بن عمر القاضى، رئيس الوفد السعودى، إن هذا اللقاء انطلاقة جديدة بين الجانبين لدعم الشراكات فى مختلف القطاعات لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى المصرى السعودى.



