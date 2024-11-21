تعاون بين غرفتى القاهرة ومكة لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدأت غرفتا القاهرة التجارية ومكة المكرمة للتجارة والصناعة تعاون جديد لزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى المصرى السعودى.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين اليوم الخميس لغرفة القاهرة ممثلًا لغرفة مكة للتجارة والصناعة، حيث نظمت غرفة القاهرة ملتقى ثنائى لرجال الأعمال فى البلدين لمناقشة سبل التعاون المشترك لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى.
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قال أيمن العشرى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إننا نعول على العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية كثيرًا خلال الفترة المقبلة، لتحقيق طفرة فى مستوى التجارة والاستثمار والتبادل التجارى.
أوضح أن السعودية تعتبر من إحدى الدول الأساسية التى تتحرك معها مصر فى اتجاه التكامل الاقتصادى، ولذلك نؤكد على عدة محاور تساعد على هذا التقارب منها“المشاركة فى تنظيم اللقاءات والتجمعات التجارية بين رجال الأعمال فى البلدين – زيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين مع تقديم الدعم الكافى – نشر الفرص التجارية بهدف إطلاع رجال الأعمال على كل جديد وذلك لتحقيق فرص أفضل للنفاذ إلى الأسواق فى البلدين”.
وقال المهندس عبد الله بن عمر القاضى، رئيس الوفد السعودى، إن هذا اللقاء انطلاقة جديدة بين الجانبين لدعم الشراكات فى مختلف القطاعات لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى المصرى السعودى.
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