بنك نكست يتعاون مع التنمية الحضرية لتوفير حلول التمويل العقارى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك نكست بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتوفير حلول التمويل العقارى للعملاء من مختلف الشرائح الراغبين فى شراء وحدات سكنية تابعة للصندوق ضمن مشروعاته القائمة فى مختلف محافظات مصر.

ويهدف البنك من خلال تلك الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية طويلة الأجل بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية ومبالغ تمويلية تصل إلى 15 مليون جنيه لتسهيل حصول العملاء على وحدات سكنية بأسهل وأسرع الإجراءات.

موضوعاتيثبت أسعار الفائدة على الجنيه إطلاق“أنكورز للتطوير” بشراكة بين بنك قناة السويس ومينت لإدارة الأصول “بالم هيلز” تتعاون مع“ماريوت” لإطلاق“ريتز كارلتون ريزيدانسيز القاهرة”

قال تامر سيف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك نكست، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضارية، إن البنك يحرص على تمكين العملاء من مختلف شرائح الدخل لامتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملاءمة.

وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وإتاحة مسكن ملائم بأسعار فى متناول الجميع وفى مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.

يُذكر أن محفظة التمويل العقارى لبنك نكست شهدت نموًا سنويًا بمعدل 72% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث قام البنك بمنح تمويلات إلى 8732 عميل، علمًا بأن 80.86% من حجم التمويلات مخصص للعملاء محدودى الدخل، بينما خُصصت 19.14% لمتوسطى الدخل.