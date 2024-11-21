بنك نكست يتعاون مع التنمية الحضرية لتوفير حلول التمويل العقارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع بنك نكست بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتوفير حلول التمويل العقارى للعملاء من مختلف الشرائح الراغبين فى شراء وحدات سكنية تابعة للصندوق ضمن مشروعاته القائمة فى مختلف محافظات مصر.
ويهدف البنك من خلال تلك الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية طويلة الأجل بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية ومبالغ تمويلية تصل إلى 15 مليون جنيه لتسهيل حصول العملاء على وحدات سكنية بأسهل وأسرع الإجراءات.
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قال تامر سيف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك نكست، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضارية، إن البنك يحرص على تمكين العملاء من مختلف شرائح الدخل لامتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملاءمة.
وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وإتاحة مسكن ملائم بأسعار فى متناول الجميع وفى مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
يُذكر أن محفظة التمويل العقارى لبنك نكست شهدت نموًا سنويًا بمعدل 72% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث قام البنك بمنح تمويلات إلى 8732 عميل، علمًا بأن 80.86% من حجم التمويلات مخصص للعملاء محدودى الدخل، بينما خُصصت 19.14% لمتوسطى الدخل.
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