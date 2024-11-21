انخفاض سهم إنفيديا بعدما لامس مستوى قياسيًا - جريدة البورصة

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تراجع سهم شركة“إنفيديا” خلال تعاملات الخميس المتقلبة، لكنها ظلت في صدارة أكبر شركات العالم قيمة سوقية بنحو 3.5 تريليون دولار.
وانخفض سهم صانعة الرقائق بنسبة 2.4% إلى 142.36 دولار، بعدما لامس مستوى قياسيًا قدره 152.89 دولار.
يأتي ذلك بعدما أعلنت نتائج أعمال تفوق التوقعات خلال الربع الثالث من العام المالي 2025، لكن التقرير الفصلي أظهر تباطؤ المبيعات إلى ارتفاع سنوي 94% من 262% و122% خلال الربعين السابقين.
لكن سهم“إنفيديا” ما زال مرتفعًا بأكثر من 185% منذ بداية العام الجاري، بفضل قوة مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي، في ظل طفرة التقنية الناشئة، والطلب المتنامي على مراكز البيانات لدعم خدمات الحوسبة السحابية.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108912396
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