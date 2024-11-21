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انخفاض سهم إنفيديا بعدما لامس مستوى قياسيًا - جريدة البورصة

11/21/2024 3:11:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء محادثات تجارية مع إدارة ترامب ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأول مرة خلال 5 جلسات داو جونز يتحول للارتفاع ويضيف نحو 400 نقطة

تراجع سهم شركة“إنفيديا” خلال تعاملات الخميس المتقلبة، لكنها ظلت في صدارة أكبر شركات العالم قيمة سوقية بنحو 3.5 تريليون دولار.

وانخفض سهم صانعة الرقائق بنسبة 2.4% إلى 142.36 دولار، بعدما لامس مستوى قياسيًا قدره 152.89 دولار.

يأتي ذلك بعدما أعلنت نتائج أعمال تفوق التوقعات خلال الربع الثالث من العام المالي 2025، لكن التقرير الفصلي أظهر تباطؤ المبيعات إلى ارتفاع سنوي 94% من 262% و122% خلال الربعين السابقين.

لكن سهم“إنفيديا” ما زال مرتفعًا بأكثر من 185% منذ بداية العام الجاري، بفضل قوة مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي، في ظل طفرة التقنية الناشئة، والطلب المتنامي على مراكز البيانات لدعم خدمات الحوسبة السحابية.

المصدر:

MENAFN21112024000202011048ID1108912396

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