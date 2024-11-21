داو جونز يتحول للارتفاع ويضيف نحو 400 نقطة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء محادثات تجارية مع إدارة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأول مرة خلال 5 جلسات انخفاض سهم إنفيديا بعدما لامس مستوى قياسيًا

تحولت أغلب المؤشرات الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات الخميس المتقلبة، بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل، وتوقعات مسؤولي البنك الفيدرالي بانخفاض التضخم إلى المستوى المستهدف.

وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.90% أو 390 نقطة إلى 43799 نقطة.

كما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% أو 10 نقاط إلى 5926 نقطة، فيما تراجع“ناسداك” المركب بنسبة 0.50% أو 97 نقطة إلى 18868 نقطة.

وتراجع سهم“إنفيديا” بنسبة 1.75% إلى 143.33 دولار، بعدما كشفت عن نتائج أعمالها، فيما هبط سهم“ألفابت” بنسبة 6.45% إلى 164.64 دولار، وسط ضغوط الحكومة الأمريكية على الشركة لفصل أعمال متصف“كروم”.

وتوقع“جون ويليامز” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في مقابلة مع صحيفة“بارونز”، انخفاض التضخم في الولايات المتحدة إلى المستوى المستهدف عند 2% بالتزامن مع تراجع الفائدة.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل، انخفاض إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 213 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى في سبعة أشهر، في حين تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع إلى 219 ألفا.

ويترقب المستثمرون تطورات الأوضاع الجيوسياسية في أوروبا، خاصة بعدما سمحت الدول الغربية لأوكرانيا باستخدام صواريخها لضرب مواقع داخل روسيا.

المصدر: