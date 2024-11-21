ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأول مرة خلال 5 جلسات - جريدة البورصة

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس، مع انخفاض عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وعند الإغلاق، صعد“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.4% عند 502.5 نقطة، ليرتفع المؤشر الأوروبي لأول مرة منذ تداولات 14 نوفمبر، بدعم من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.
وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% عند 7213 نقطة، وارتفع“فوتسي” البريطاني 0.8% عند 8149 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 0.75% ليغلق عند 19146 نقطة.
بينما هبط سهم البريطانية“جيه دي سبورتس” (لندن: JD) بنسبة 15.5% إلى 95.44 بنس، بعد أن حذرت شركة مبيعات التجزئة الرياضية من أن أرباحها السنوية ستأتي عند الحد الأدنى من التوقعات بسبب ضعف إنفاق المستهلكين.
وأظهرت بيانات أولية من المفوضية الأوروبية، انخفاض ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال نوفمبر بمقدار 1.2 نقطة إلى -13.7 نقطة، لتتراجع دون متوسطها طويل الأجل.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108912394
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