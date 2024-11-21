ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأول مرة خلال 5 جلسات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء محادثات تجارية مع إدارة يتحول للارتفاع ويضيف نحو 400 نقطة انخفاض سهم إنفيديا بعدما لامس مستوى قياسيًا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في الخميس، مع انخفاض عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وعند الإغلاق، صعد“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.4% عند 502.5 نقطة، ليرتفع المؤشر الأوروبي لأول مرة منذ تداولات 14 نوفمبر، بدعم من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% عند 7213 نقطة، وارتفع“فوتسي” البريطاني 0.8% عند 8149 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 0.75% ليغلق عند 19146 نقطة.

بينما هبط سهم البريطانية“جيه دي سبورتس” (لندن: JD) بنسبة 15.5% إلى 95.44 بنس، بعد أن حذرت شركة مبيعات التجزئة الرياضية من أن أرباحها السنوية ستأتي عند الحد الأدنى من التوقعات بسبب ضعف إنفاق المستهلكين.

وأظهرت بيانات أولية من المفوضية الأوروبية، انخفاض ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال نوفمبر بمقدار 1.2 نقطة إلى -13.7 نقطة، لتتراجع دون متوسطها طويل الأجل.

المصدر: