الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء محادثات تجارية مع إدارة ترامب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط دول الاتحاد الأوروبي للتعامل بشكل بناء مع إدارة القادمة فيما يتعلق بالتجارة، مع إعداد استجابة منسقة في حالة التهديد بفرض تعريفات جمركية جديدة.

وتوصل وزراء الاتحاد الأوروبي إلى إجماع بشأن هذه الاستراتيجية خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، بهدف الحفاظ على إيجابية، وفقا لموقع ديفديسكورس.

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وفرضت إدارة دونالد ترامب السابقة تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، والتي علقتها إدارة بايدن لاحقًا.

وأكد رئيس التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أهمية تجنب النزاعات التجارية القديمة وتعزيز بيئة تعاونية ما لم تضر التدابير الجديدة بالمصالح الأوروبية.

كما سلط دومبروفسكيس الضوء على الحاجة إلى ردود فعل دقيقة ومتناسبة على أي تدابير أمريكية معاكسة. ويظل الاتحاد الأوروبي مستعدًا للرد مع متابعة أجندة تجارية إيجابية، بهدف مواصلة الهدنة بشأن التعريفات الجمركية المرتبطة بالصراع الطويل الأمد بشأن دعم الطائرات حتى عام 2026.

وفرض ترامب رسومًا جمركية على 6.4 مليار يورو (6.7 مليار دولار) من الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في عام 2018.

ورد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية إضافية على 2.8 مليار يورو من السلع الأمريكية.

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