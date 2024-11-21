الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء محادثات تجارية مع إدارة ترامب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط دول الاتحاد الأوروبي للتعامل بشكل بناء مع إدارة ترامب
القادمة فيما يتعلق بالتجارة، مع إعداد استجابة منسقة في حالة التهديد بفرض تعريفات جمركية جديدة.
وتوصل وزراء الاتحاد الأوروبي إلى إجماع بشأن هذه الاستراتيجية خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، بهدف الحفاظ على علاقات تجارية إيجابية، وفقا لموقع ديفديسكورس.
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وفرضت إدارة دونالد ترامب السابقة تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، والتي علقتها إدارة بايدن لاحقًا.
وأكد رئيس التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أهمية تجنب النزاعات التجارية القديمة وتعزيز بيئة تعاونية ما لم تضر التدابير الجديدة بالمصالح الأوروبية.
كما سلط دومبروفسكيس الضوء على الحاجة إلى ردود فعل دقيقة ومتناسبة على أي تدابير أمريكية معاكسة. ويظل الاتحاد الأوروبي مستعدًا للرد مع متابعة أجندة تجارية إيجابية، بهدف مواصلة الهدنة بشأن التعريفات الجمركية المرتبطة بالصراع الطويل الأمد بشأن دعم الطائرات حتى عام 2026.
وفرض ترامب رسومًا جمركية على 6.4 مليار يورو (6.7 مليار دولار) من الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في عام 2018.
ورد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية إضافية على 2.8 مليار يورو من السلع الأمريكية.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108912392
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