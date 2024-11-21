لنمو الشعر في المناطق الصلعاء.. عليك بزيت إكليل الجبل

MENAFN - Khaberni) خبرني - يكتسب زيت إكليل الجبل شعبية كعلاج طبيعي لنمو الشعر، حيث يحفز بصيلات الشعر ويعزز صحة الشعر. كما يُعتقد أنه يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، ويقلل من هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون DHT لتساقط الشعر، ويقدم خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة.





يمكن استخدام طرق مختلفة، بما يشمل تدليك فروة الرأس وشطف الشعر، لتطبيق زيت إكليل الجبل لنمو الشعر، وفق صحيفة Times of India.

- الصلع وتساقط الشعر

إذا كان الشخص يعاني من مناطق صلعاء أو تساقط الشعر، فإن دمج زيت إكليل الجبل في روتين العناية بالشعر ربما يكون خياراً بسيطاً وفعالاً من حيث التكلفة لتشجيع إعادة النمو وتحسين مظهر فروة الرأس.





- كيفية الاستخدام

يعتبر تدليك فروة الرأس بانتظام من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لاستخدام زيت إكليل الجبل لنمو الشعر. يحفز التدليك تدفق الدم إلى فروة الرأس، وعند دمج زيوت جوز الهند أو زيت الزيتون مع زيت إكليل الجبل، يمكن أن يعزز امتصاص الخصائص المفيدة للزيت.

- طريقة التحضير

* مزج بضع قطرات من زيت إكليل الجبل العطري (حوالي 5-10 قطرات) مع زيت ناقل، مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون.

* من الضروري استخدام زيت ناقل لتخفيف الزيت العطري، حيث إن الزيوت العطرية غير المخففة يمكن أن تسبب تهيج الجلد.

* وضع الخليط مباشرة على فروة الرأس، مع التركيز على المناطق التي بها بقع صلعاء أو شعر خفيف.

* تدليك الزيت بلطف في فروة الرأس باستخدام حركات دائرية لمدة 5-10 دقائق، بما يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية والمساعدة على اختراق الجلد.

* ترك الزيت لمدة 30 دقيقة على الأقل، أو يمكن تركه طوال الليل للحصول على أقصى استفادة.

* غسل الشعر كالمعتاد بشامبو خفيف.

* يتم تكرار هذه العملية مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع لعدة أسابيع.





- المزج مع الشامبو أو البلسم

إذا لم يكن هناك وقت لتدليك فروة الرأس بانتظام، يمكن ببساطة إضافة بضع قطرات من زيت إكليل الجبل إلى الشامبو أو البلسم المعتاد، مع مراعاة ما يلي:





* إضافة حوالي 5-10 قطرات من زيت إكليل الجبل إلى زجاجة الشامبو أو البلسم المعتادة.

* رج المزيج جيداً لخلط الزيت بالمنتج.

* غسل الشعر وترطيبه كالمعتاد، مع الحرص على تدليك فروة الرأس بالمنتج.





- توليفة زيت إكليل الجبل وزيت الخروع

للحصول على فوائد نمو الشعر بشكل أفضل، يمكن الجمع بين زيت إكليل الجبل وزيت الخروع، المعروف بخصائصه المغذية وقدرته على تكثيف الشعر. إن زيت الخروع غني بالأحماض الدهنية وفيتامين E، مما يمكن أن يعزز نمو الشعر. ينبغي اتباع الخطوات التالية:





* يتم مزج ملعقتين من زيت الخروع مع 5-10 قطرات من زيت إكليل الجبل.

* تدليك فروة الرأس بالخليط، مع الاهتمام بالمناطق الصلعاء.

* ترك الخليط على الرأس لمدة 30 دقيقة على الأقل أو طوال الليل.

* غسل الشعر جيداً بالشامبو.





يمكن استخدام المزيج مرة أو مرتين في الأسبوع للمساعدة في تحفيز نمو الشعر.