الإقراض الزراعي: توفير قروض بقيمة 16 مليون دينار بدون فوائد

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- Khaberni) خبرني - قال وزير
الزراعة خالد الحنيفات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، إن قرارا اتخاذ بتوفير قروض بقيمة 16 مليون دينار بدون فائدة ضمن الخطة الاقراضية المقبلة.
وأضاف الحنيفات، خلال اجتماع مجلس إدارة الإقراض الزراعي الخميس، أن تحصيل المؤسسة وصل إلى 64 مليون دينار، مشيرا إلى انعدام المشاريع المتعثرة، إذ لم تتجاوز المشاريع المحولة للمتابعة القانونية عن 3%.
وعن مستوردات وصادرات المملكة أوضح أن المستوردات انخفضت بقيمة 443 مليون دينار، في حين ارتفعت الصادرات بقيمة 158 مليون دينار.
وأعرب عن أمله في الوصول مع بداية العام المقبل وحتى نهاية عام 2028 للحد من المستوردات بقيمة 500 مليون دينار.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تصنيع السكر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه بين مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي محمد دوجان أن مجلس الإدارة أقر التوسع بالخطة الإقراضية لتصبح 65 مليون دينار وبزيادة قدرها ما نسبته 20%عن العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة كانت نتيجة لتحسن واضح في تسديد القروض.
وأشار إلى أن الإقراض يستهدف من خلال الخطة محاور التطوير في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وبرنامج التحديث الاقتصادي.
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