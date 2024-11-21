الإقراض الزراعي: توفير قروض بقيمة 16 مليون دينار بدون فوائد

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الزراعة خالد الحنيفات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، إن قرارا اتخاذ بتوفير قروض بقيمة 16 مليون دينار بدون فائدة ضمن الخطة الاقراضية المقبلة.

وأضاف الحنيفات، خلال اجتماع مجلس إدارة الإقراض الزراعي الخميس، أن تحصيل المؤسسة وصل إلى 64 مليون دينار، مشيرا إلى انعدام المشاريع المتعثرة، إذ لم تتجاوز المشاريع المحولة للمتابعة القانونية عن 3%.

وعن مستوردات وصادرات المملكة أوضح أن المستوردات انخفضت بقيمة 443 مليون دينار، في حين ارتفعت الصادرات بقيمة 158 مليون دينار.

وأعرب عن أمله في الوصول مع بداية العام المقبل وحتى نهاية عام 2028 للحد من المستوردات بقيمة 500 مليون دينار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تصنيع السكر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن جانبه بين مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي محمد دوجان أن مجلس الإدارة أقر التوسع بالخطة الإقراضية لتصبح 65 مليون دينار وبزيادة قدرها ما نسبته 20%عن العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة كانت نتيجة لتحسن واضح في تسديد القروض.

وأشار إلى أن الإقراض يستهدف من خلال الخطة محاور التطوير في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وبرنامج التحديث الاقتصادي.