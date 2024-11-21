انطلاق العرض الأول للموسم الثالث من Below Deck Sailing Yacht حصرياً على OSNtv وOSN+ ابتدءاً من 17 نوفمبر

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 نوفمبر 2024 - أطلقت قناة E!، التابعة لشبكة NBCUniversal International Networks & DIC-to-Consumer (NBCUIN & DTC)، الموسم الثالث من برنامج الواقعي الشهير Below Deck Sailing Yacht حصرياً في الشرق الأوسط. وستبث الحلقات الجديدة ابتداءً من 17 نوفمبر، من الأحد حتى الثلاثاء في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على OSNtv، مع توفر خدمة البث عند الطلب من الساعة 4:00 فجراً على OSN+.
احتفالاً بإطلاق الموسم الجديد، أقيمت فعالية حصرية لصناع المحتوى في ميناء راشد، حيث شارك الضيوف في تجربة إبحار مميزة. وبالشراكة مع نادي الإبحار ويند رايسيز (Wind Rises)، عاش الضيوف تجربة لا مثيل لها على متن اليخت من خلال مجموعة من الأنشطة العملية في الإبحار، التي شملت سباقاً ودياً على المياه. كما تم عرض لمحة عن الفعاليات المثيرة التي سيقدمها الموسم الجديد.
ويتابع الموسم الثالث من Below Deck Sailing Yacht أفراد الطاقم في مغامرة جديدة عبر مياه مينوركا الساحرة في إسبانيا، ويعود القبطان جلين شيبارد على متن اليخت "Parsifal III"، ويلتقي مجدداً برئيسة طاقم من الموسم الماضي ديزي كيليهر، والمهندس الرئيسي كولين ماكراي، ومساعد القبطان جاري كينج. وينضم إلى الطاقم هذا الموسم مجموعة من الوجوه الجديدة مثل الشيف ماركوس سبازياني، والمضيفة الثانية غابرييلا باراجان، والمضيفة الثالثة آشلي مارتي، والبحارة كيلسي جوجليا وتوم بيرسون.
في هذا الموسم، يتخلى جاري وديزي عن خلافاتهما بينما يبحران إلى وجهات جديدة. وفي الوقت نفسه، رغبة ديزي في الحفاظ على الانسجام بين الفريق تواجه تحديات كبيرة مع تصاعد الخلافات بين أفراد الطاقم، مما يهدد تسلسل القيادة على متن اليخت. وفي المطبخ، يسعى الشيف ماركوس للحفاظ على نفس المستوى المتميز الذي اعتاد عليه في المطاعم الأخرى، ولكنه يواجه العديد من العقبات أثناء العمل في البحر. وسيكون هذا الموسم أكثر متعة وتشويقاً، حيث يتضمن الكثير من مواقف الحب المعقدة، مع قائمة طويلة من الإصابات المروعة، إضافة إلى حادث خطير ربما يتسبب في توقف اليخت ويهدد سلامة الجميع على متنه.
برنامج Below Deck Sailing Yacht من إنتاج شركة 51 Minds بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين مارك كرونين وكورتلاند كوكس وفيفيان كوهون وتانيا حميدي وكريستيان سارابيا وزاكاري كلاين، وسيعرض للمرة الأولى حصرياً على قناة E! التي تبث عبر OSNtv ابتداءً من 17 نوفمبر في الساعة 10:00 بتوقيت الإمارات / 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، مع توفر خدمة البث عند الطلب عبر OSN+ من الساعة 4:00 فجراً بتوقيت الإمارات / 3:00 فجراً بتوقيت السعودية.
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