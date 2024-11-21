بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي تعلن تعيين دينيش كارثيك سفيراً للكريكيت

(MENAFN
- The Brill Collective) الإمارات العربية المتحدة – دبي، 21 نوفمبر 2024
أعلنت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي عن تعيين دينيش كارثيك سفيراً رسمياً للكريكيت في الحدث، وذلك نظراً للشعبية والطلب المتزايد الذي تحظى به رياضة الكريكيت في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيكون نجم الكريكيت السابق شخصية رئيسية طوال أيام الحدث الذي سيقام في الفترة ما بين 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر في ملعب "ذا سيفنز" بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشتهر دينيش كارثيك بمسيرته العالمية في الكريكيت التي استمرت لمدة خمسة عشر عاماً، حيث لعب أكثر من 300 مباراة وقاد فريق كولكاتا نايت رايدرز.
وسيستمتع الحضور بمشاهدة دينيش كارثيك وهو ينضم إلى فعاليات الحدث، بعد أن احتفل بالضربة القاضية التي منحته الفوز في نهائي بطولة Nidahas Trophy في عام 2018. كما سيستضيف سلسلة من الدورات التدريبية الرئيسية طوال الحدث إلى جانب نجوم الكريكيت المشهورين عالميًا، بما في ذلك الفائزين السابقين بكأس العالم الإنجليزي جورجيا إلويس وأليكس هارتلي، واللاعب الدولي الإنجليزي ولاعب لانكشاير توم هارتلي، الذي كان جزءًا من تشكيلة كأس العالم T20 الأخيرة في يونيو، ولاعب لانكشاير ثاندر الشامل في موريس.
وستتنوع الأنشطة الرياضية التي ستخلق تجربة ممتعة للجمهور حيث تشمل بطولة الكريكيت التي تقدمها شركة "دلسكو" والتي تشهد توسعاً عاماً تلو الآخر، بالإضافة إلى جذبها لنخبة من فرق الهواة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث سيحصل حاملي تذاكر الحدث على مقعد أمامي حصري في أول بطولة على الإطلاق بين مجموعتين من أكبر مجموعات مشجعي لعبة الكريكيت في العالم، بالإضافة إلى مشاهدة مواجهة فريق Barmy Army من المملكة المتحدة وفريق Bharat Army من الهند في مباراة حصرية، كجزء من البطولة التنافسية المفتوحة.
كما ستضم نسخة هذا العام موقعاً أكبر وأفضل للكريكيت، بالإضافة إلى مسرح ترفيهي وشاشات تعرض لعبة الرجبي، مع وجود عربة طعام Desi me Rollin للاستمتاع بالخيارات النكهة الهندية، بالإضافة إلى خيارات التنقل المتنوعة التي تتمثل بتوفير عربات تنقل للجمهور من وإلى زوايا المدرج الشمالي والشرقي، إلى جانب الكثير من خيارات التنقل التي يمكن استخدامها للوصول من وإلى الاستاد.
وعبر دينيش كارثيك، لاعب الكريكيت الهندي السابق وسفير الكريكيت في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي عن سعادته بتعيينه سفيراً رسمياً للكريكيت في الحدث، وتطلعه لمقابلة عشاق الكريكيت، وعلق قائلاً: "يسعدني أن أكون جزءاً من بطولة بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، ومشاركة شغفي وخبرتي مع المشجعين من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."
وأضاف: " من الرائع مشاهدة الحدث يتوسع عاماً تلو الآخر بتضمينه عدداً واسعاً من الرياضات إلى جانب رياضة الرجبي، الأمر الذي سيضيف المتعة ويعزز تجربة الجمهور."
وقال ماثيو تايت، مدير مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي: "يسعدنا أن نرحب بدينيش كارثيك كسفير للكريكيت لدينا، حيث يمثل حضوره، إلى جانب نجوم مثل توم هارتلي وجورجيا إلويس، شهادة على المواهب العالمية التي نفخر بها في نسخة هذا العام."
وأضاف: "سيحظى المشجعون بفرصة مميزة لقضاء عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى من الترفيه والرياضة، بالإضافة إلى فرصة لمقابلة مواهب عالمية المستوى".
يذكر أن بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي ستشهد 3 أيام من الفعاليات المميزة التي تناسب كافة فئات المجتمع في حدث يتميز بأنه أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط.
كما طرحت اللجنة المنظمة تذاكر الحدث بأسعار تبدأ من 425 درهماً أو 550 درهماً لعطلة نهاية الأسبوع، والتي أصبحت متوفرة الآن عبر الموقع الإلكتروني emiratesdubai7sلتشمل مجموعة متنوعة من الباقات بما فيها تذاكر اليوم الواحد وعطلة نهاية الأسبوع، ودخول مجاني يوم الجمعة وللأطفال دون سن 4 سنوات، وتذاكر بقيمة 325 درهماً إماراتياً مخصصة لأصحاب الهمم. إلى جانب باقات الضيافة الشاملة التي تتيح الوصول إلى "غرفة الشمس" الجديدة والحصرية لنسخة هذا العام الخاصة بباقة كبار الشخصيات، مع توفر باقات الضيافة والتسجيل المسبق، وتجربة خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات المجانية، والاستمتاع بإطلالة مميزة على الملعب1 من المدرج الشمالي، حيث أن المكان متاح للعملاء أو الفرق أو المجموعات.
كما أعلنت الجهة المنظمة مؤخراً عن إقامة حفل للفرقة البريطانية الشهيرة Sugababes في اليوم الثالث من الحدث الذي يوافق يوم السبت 30 نوفمبر على مسرح "رجبي روكس"، ويليها حفل موسيقي لنجم الراب البريطاني ستورمزي، على مسرح "فريكونسي أون 8"، وسيتم الإعلان عن المزيد من الفعاليات الترفيهية في الأيام القادمة.
وتحافظ البطولة على إرث التميز والروح الرياضية، مع مشاركة أكبر تشكيلة من الرياضيين العالميين من 128 دولة في خمس رياضات مختلفة إلى جانب الرجبي السباعي تشمل كرة الشبكة ورياضات اللياقة وتنس البادل، بعد النجاح المميز للنسخة السابقة التي شهدت حضور أكثر من 6000 مشارك و560 فريقاً من كافة المستويات والأعمار من 32 دولة.
MENAFN21112024007330015787ID1108911001