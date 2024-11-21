سامسونج تحصد الجائزة البرونزية في جوائز Anthem لتطبيق ‘Samsung Global Goals’

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) تم تكريم تطبيق ‘Samsung Global Goals’ في النسخة الرابعة من جوائز Anthem Awards لدوره في تعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي باستخدام التكنولوجيا.
بغداد، العراق – 21 نوفمبر 2024 –أعلنت شركة سامسونج
للإلكترونيات عن فوز تطبيقها ‘Samsung Global Goals’ بالجائزة البرونزية في فئة "الشراكات أو التعاون – التكنولوجيا المسؤولة" ضمن النسخة الرابعة من جوائزAnthem Awards . وتُكرِّم هذه الفئة المبادرات التي توظف التكنولوجيا بشكل مسؤول من خلال شراكات استراتيجية لمعالجة التحديات المجتمعية وتعزيز الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا. ويجسد هذا التكريم التزام سامسونج المستمر بتطوير حلول تقنية مبتكرة لمواجهة أبرز التحديات العالمية.
وتُعد جوائز Anthem Awards من أبرز وأهم برامج الجوائز التي تكرّم المبادرات والأعمال المؤثرة ذات الأهداف النبيلة، والتي يقودها أفراد وشركات ومنظمات من مختلف أنحاء العالم. وشهدت النسخة الرابعة من الجوائز منافسة حادة، حيث تم تقديم أكثر من 2300 مشاركة من 34 دولة. ومن خلال تسليط الضوء على المشاريع التي تدفع عجلة التغيير العالمي، تضع هذه الجوائز معايير جديدة للأعمال المؤثرة التي تلهم المجتمعات للعمل نحو مستقبل أفضل.
وفي هذا السياق، قالت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة لدى سامسونج: "نشعر بفخر كبير لأن التزامنا بأهداف التنمية المستدامة قد حظي بالتقدير من جوائز Anthem Awards. نحن في سامسونج ملتزمون باستخدام التكنولوجيا كقوة دافعة لتحفيز العمل الجماعي وتعزيز التعاون المفتوح، سعياً نحو مستقبل أفضل للجميع. ومع تقدمنا نحو عام 2030 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سيظل تطبيق ‘Samsung Global Goals’ عنصراً أساسياً في دفع عجلة العمل والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتم تطوير تطبيق ‘Samsung Global Goals’ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتمكين الملايين من الأفراد حول العالم من دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، المعروفة أيضاً بالأهداف العالمية. ومنذ إطلاقه في عام 2019، وصل التطبيق إلى ما يقرب من 300 مليون مستخدم[1] من مالكي أجهزة ‘Galaxy’ على مستوى العالم، وساهم بجمع أكثر من 20 مليون دولار[2] لدعم مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال تبرعات المستخدمين، والإعلانات داخل التطبيق، بالإضافة إلى التبرعات المطابقة المقدمة من سامسونج.
ساهم تطبيق ‘Samsung Global Goals’ في إشراك ملايين من مستخدمي أجهزة Galaxy، كما جمع مبالغ كبيرة لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تعزيز الأهداف العالمية والمساهمة في تحقيقها.
لمزيد من المعلومات حول هذه الشراكة، يمكنكم قراءة تقرير الأهداف العالمية لعام 2024 من هنا.
ولمعرفة المزيد عن تطبيق ‘Samsung Global Goals’، يمكنكم تحميله من ‘Google Play Store’.
[1] إجمالي عدد المستخدمين حتى سبتمبر 2024
[2] إجمالي المساهمات حتى سبتمبر 2024
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