كاسبرسكي تشارك في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) عمان، 21 نوفمبر 2024 – أعلنت كاسبرسكي مشاركتها في منتدى تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في فندق هيلتون البحر الميت في الأردن، الموافق 20 و21 نوفمبر 2024. حيث استعرضت كاسبرسكي خلال المنتدى أحدث الاحصائيات والدراسات المتخصصة بالأمن السيبراني، إلى جانب حلولها وتقنياتها الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى استراتيجياتها لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
وتأتي مشاركة كاسبرسكي في هذا المنتدى ضمن التزامها المستمر بدعم التطور الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في الأردنومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم الابتكار في المجال الرقمي، إذ يمثل منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منصة حيوية تجمع أبرز الخبراء وصناع القرار لبحث مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة.
وتشير أحدث إحصائيات كاسبرسكي إلى انخفاض بنسبة 22٪ في إجمالي التهديدات السيبرانية في الأردن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ومع ذلك فقد شاهدت البلاد ارتفاعًا في هجمات برامج الفدية وذلك بنسبة 49٪.
فإن هذه الهجمات تشكل خطرا على الشركات والأفراد أجمعين، حيث إنها تشفر المعلومات والبيانات الحساسة وتطلب الفدية المالية مقابل استرجاعها. ولطالما كانت كاسبيرسكي ملتزمة بالتصدي لهذا النوع من الهجمات وقامت بمبادرات عالمية عدة للحد من أخطار هجمات الفدية، من خلال توفير أدوات حماية مجانية لمساعدة ضحايا برامج الفدية في فك تشفير بياناتهم في حال تعرضهم للهجوم، مؤكدة التزامها بدعم المؤسسات والأفراد في مواجهة هذه التحديات.
وفي سياق متصل، صرّح راشد المومني، المدير العام لشركة كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً:
"يعد الأردن سوقاً مهماً لنا أ في منطقة الشرق الأوسط، حيث قارب نمو مبيعاتنا وأعمالنا إلى الضعف بنسبة 93٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام. هذا التوسع يعكس ثقتنا الكبيرة في إمكانيات السوق الأردنية ورؤيتنا لتعزيز الأمن السيبراني في البلاد من خلال الاستمرار بتطوير فريقنا المحلي وعملياتنا لدعم التحول الرقمي الآمن."
وتثابر كاسبيرسكي بنشر الوعي وثقافة الأمن السيبراني من خلال عقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لبناء القدرات لمساعدة البلاد على الاستمرار في التحول الرقمي بسهولة وأمان، وعقد مبادرات تعليمية ، بدءاً من سلامة الأطفال على الإنترنت وحتى مهارات الأمن السيبراني لطلاب الجامعات، إلى جانب تعزيز قدرات خبراء الأمن السيبراني لدى العديد من الجهات الحكومية.
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