مينزيز للطيران تحصل على رخصة للمناولة الأرضية في ماليزيا

(MENAFN
- Bensirri PR) 20 نوفمبر 2024، لندن: أعلنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران العالمية، عن حصولها على رخصة جديدة لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار كوالالمبور الدولي (KUL)، وهو المطار الدولي الرئيسي في العاصمة الماليزية، حيث ستقدم بموجبها خدمات الركاب، وخدمات مدرج الطائرات، وأيضاً خدمات الشحن عبر شركتها التابعة "مينزيز للطيران – ماليزيا"، وهي المشروع المشترك مع شركة إدارة سلسلة الإمداد الماليزية (MMAG Holdings)- وذلك اعتباراً من يناير 2025 ولمدة 12 شهراً.
"مينزيز للطيران – ماليزيا" ستبدأ خدماتها في تغطية أكثر من 30 رحلة أسبوعياً لأول عميل لها، وهي شركة الطيران الخاص "أم جيتس" (MJets).
الجدير بالذكر أن مطار كوالالمبور الدولي (KUL)، الذي تديره شركة مطارات ماليزيا (MAHB)، والذي يُصنَّف "كمركز ضخم"، يعد أكبر وأكثر المطارات ازدحاماً في ماليزيا. ففي العام 2023، استقبل المطار 47.2 مليون مسافر، وتعامل مع 980,040 طناً من الشحنات، وسجل 819,026 حركة طيران، الأمر الذي جعله يصنف في المرتبة 35 عالمياً من حيث إجمالي حركة المسافرين. وتعتبر هذه الخطوة إنجازاً هاماً في توسع عمليات "مينزيز للطيران" في منطقة جنوب شرق آسيا.
وبهذه المناسبة قال السيد/ فيليب جوينيج، الرئيس التنفيذي لمجموعة مينزيز للطيران: "نحن متحمسون لعملياتنا في مطار كوالالمبور الدولي، والذي يعد مركز رئيسي يخدم عاصمة ماليزيا، وخلال فترة بسيطة ستصبح "مينزيز للطيران - ماليزيا" جزءاً مهماً من عمليات هذا المطار، حيث ستتعامل مع أكثر من 30 رحلة أسبوعياً بحلول أوائل عام 2025، وهذا يعكس عزم الشركة على تعزيز تواجدها في منطقة جنوب شرق آسيا، مع تقديم خدمات طيران تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة."
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