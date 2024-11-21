Ooredoo الكويت تدعم "كويت ترايثلون سنتر" في بطولة الترايثلون الخليجية

(MENAFN
- BPG Group) الكويت، 20 نوفمبر 2024:–
تأكيداً على التزامها الراسخ بتمكين الشباب وتعزيز الرياضة، قدمت شركة Ooredoo الكويت رعايتها لفريق "كويت ترايثلون سنتر" في مشاركته ضمن سلسلة بطولات الترايثلون الخليجية للأطفال والكبار. هذه البطولات، التي أقيمت في قطر بالتعاون مع أكاديمية A13 وفي دبي للفئة العمرية للكبار، تهدف إلى توفير منصة مميزة للرياضيين الشباب والكبار لإبراز مواهبهم وتحقيق إنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.
إنجازات بارزة لفئة الأطفال والكبار
تألقت مجموعة من الرياضيين الكويتيين الموهوبين ضمن فئة الأطفال، حيث حقق الفريق أربع ميداليات قيّمة، منها للفتاتين شيخة العوضي، بميدالية فضية (فئة 12 عامًا)، ورند الوزان، بميدالية الفضية (فئة 7 أعوام)، وكذلك للفتيان مشاري العومي، بميدالية فضية (فئة 9 أعوام)، وجمال الهديب، بميدالية برونزية (فئة 7 أعوام).
كما أشادت Ooredoo بجهود وتفاني بقية أعضاء الفريق، وهم: جوان وجنى العثمان، شيخة الغانم، عبدالله العنزي، وعبداللطيف العثمان.
وكذلك حقق فريق "كويت ترايثلون سنتر" للكبار أداءً استثنائياً في بطولة T100 التي أُقيمت في دبي، حيث أحرز الفريق ست ميداليات، شملت كل من نوف الدعيج: بالميدالية الذهبية (الفئة العمرية) والميدالية البرونزية (الترتيب العام)، وعبد العزيزالهويدي، بالميدالية الذهبية (الفئة العمرية)، ونورة الدعيج، وهدى الصالح، ونور البراك، بالميداليات الفضية.
دعم رياضي متواصل
في تعليقها على هذه الإنجازات، أعربت شركة Ooredoo الكويت عن فخرها الكبير بأداء الفريق، مشيرةً إلى أن دعم الشباب الكويتي يُمثل محوراً رئيسياً في استراتيجيتها لتعزيز الرياضة كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتها الاجتماعية. كما أكدت الشركة على التزامها بتوفير الفرص للشباب لتنمية مواهبهم وتحقيق التميز على المستويات الإقليمية والعالمية.
وتجسد رعاية Ooredoo الكويت لفريق "كويت ترايثلون سنتر" التزامها المستمر بدعم المبادرات الرياضية وتعزيز أنماط الحياة الصحية. ومن خلال برامجها المتنوعة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تواصل الشركة دورها الريادي في تطوير المواهب الشابة ورفع اسم الكويت في المحافل الرياضية الدولية.
وفي الختام، قدمت Ooredoo تهانيها الحارة لجميع المشاركين في البطولات، مؤكدةً عزمها على الاستمرار في دعم الشباب الكويتي وفتح المزيد من الآفاق لهم لتحقيق النجاحات في مختلف المجالات.
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