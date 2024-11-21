نيسان تكشف عن أبرز الفعاليّات في مهرجان نيسمو 2024

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- Edelman) يوكوهاما، اليابان ( 21نوفمبر 2024) – كشفت شركة نيسان موتور المحدودة وشركة "نيسان" لرياضة السيارات وتخصيصها – "إن إم سي" عن تفاصيل "مهرجان نيسمو" في دورته الخامسة والعشرين، الحدث الذي ينتظره الجمهور بكل شغف والمقرر إقامته على حلبة "فوجي سبيدواي" في محافظة شيزوكا في الأول من ديسمبر.
يحتفل المهرجان هذا العام بالذكرى الأربعين لتأسيس شركة "نيسمو"، ويحتفي بثراء إرثها العريق ومنجزاتها في عالم سباقات السيارات وكذلك تطور سياراتها ذات الأداء المتفوق.
وفي سياق الحدث، سيقام سباق نيسمو التراثي (NISMO Heritage Run) بمشاركة سيارات سباق تاريخية شهيرة ترمز إلى الذكرى الأربعين، ومن بينها السيارات التي شاركت في سباق لومان 24 ساعة في التسعينيات، ونيسان GT-R (R35) التي حصدت لقب "أفضل سائق" في بطولة العالم FIA GT1، وسيارة GT-R Skyline (R32) من الفئة A. كما ستشارك في الجولات التجريبية، النماذج المبكرة الكاملة من سيارات "نيسمو" مثل 270R و400R وGT-R Z-tune (R34)، بالإضافة إلى أحدث سيارات "نيسمو" على الطرق مثل نيسان GT-R NISMO ونيسان "أريا نيسمو".
وستعرض منطقة "معرض السيارات" مجموعة مختارة من سيارات السباق ونماذج كاملة من سيارات "نيسمو" وسيارات الطرق من "نيسمو" لتسليط الضوء على التاريخ الغني والممتد لأربعة عقود لهذه العلامة التجارية.
وبالإضافة إلى ما سبق، سيستضيف مسرح منطقة مدرجات الجمهور، برنامجًا حواريًا يضم ثمانية سائقين من سباق Super GT GT500. كما سيقام برنامج حواري خاص حول الذكرى الأربعين لـتأسيس علامة "نيسمو"، بمشاركة شخصيات بارزة وسائقين سابقون سيشاركون قصصًا لا تُنسى من وحي الذكريات.
كما تتيح الجولة الميدانية للجمهور، فرصة التفاعل مع السائقين الحاليين والأسطوريين مثل "ماساهيرو هاسيمي" و"كازويوشي هوشينو" و"ماساهيكو كوندو".
وقال تاكاو كاتاجيري، رئيس مكتب وحدة أعمال نيسان موتورسبورتس ورئيس شركة "إن إم سي": "ممتنون للجمهور الذي دعم "نيسمو" ويسعدنا تقديم تجربة تتيح للجميع إمكانية التأمل في العقود الأربعة التي مرت على هذه العلامة التجارية وتصور مستقبلها. ويتطلع الفريق والسائقون وكل من سيشارك في الحدث إلى قضاء يوم لا يُنسى مع جمهورنا".
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