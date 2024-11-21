القطرية للعطلات تطرح باقات المشجعين الخاصة ببطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™

(MENAFN
- Hill & Knowlton) 20 نوفمبر 2024
الدوحة، قطر ــ تعود أجواء كرة القدم المفعمة بالتشويق من جديد إلى مدينة الدوحة مع استضافة دولة قطر لفعاليات بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™ في شهر ديسمبر. وعليه، تفخر الخطوط الجوية القطرية بوصفها شريك الطيران الرسمي للبطولة، بشراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لتقديم باقات سفر حصرية لمشجعي كرة القدم تجمع بين كرة القدم ذات المستوى العالمي والعطلات المميزة لتقديم تجارب لا تنسى، وذلك بالتعاون مع القطرية للعطلات.
ومن الجدير ذكره أن المباريات الثلاث الأخيرة من هذه البطولة المرموقة، بما في ذلك FIFA ديربي الأمريكتين، وكأسFIFA Challenger، ونهائي كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™ المرتقب، ستقام في الفترة الممتدة من 10 إلى 17 ديسمبر 2024، في اثنين من ملاعب قطر المميزة: استاد 974 واستاد لوسيل.
وفي هذا السياق، يمكن لجميع محبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم حجز باقات سفرهم لضمان مقاعدهم في هذا الحدث الرياضي العالمي، وذلك من خلال زيارة
توفر باقات سفر المشجعين تجربة سفر سلسة، بما في ذلك:
• تذكرة سفر ذهاب وعودة على متن الخطوط الجوية القطرية
• إقامة في فندق من اختيارك، مع امكانية الاختيار من بين الفنادق الفاخرة وصولاً إلى الفنادق الأقل تكلفة
• تذاكر المباريات (الفئة الأولى والفئة الثانية)
• فرصة لكسب نقاط أفيوس (Avios) وكيوبوينتس (Qpoints) على الرحلات الجوية وعلى القيمة الإجمالية للباقات أيضاً
• إمكانية شراء الباقات باستخدام نقاط افيوس مع العملة النقدية لتوفير أفضل
وفي هذا السياق، قال السيد ستيفن رينولدز، نائب الرئيس الأول للقطرية للعطلات: "يسرنا أن نرحب بالمشجعين في الدوحة مرة أخرى لمتابعة مبريات كرة القدم ذات المستوى العالمي واستكشاف ثقافة دولة قطر النابضة بالحياة. تجمع هذه البطولة المرموقة أفضل الفرق من أمريكا الجنوبية وأوروبا وخارجها، مما يوفر لمحبي كرة القم فرصة لا تنسى لمشاهدة بطولة عالمية في ملعبين رائعين".
وفي نفس الصدد، ستنطلق المنافسات في 11 ديسمبر، حيث يواجه فريق بوتافوغو دي فوتيبول إي ريجاتاس (نادي أتلتيكو مينيرو) نادي باتشوكا في استاد 974 في FIFA ديربي الأمريكتين. حيث سيتأهل الفائز في هذه المباراة إلى كأس FIFA Challenger في 14 ديسمبر، ليواجه النادي الأهلي في نفس الملعب. وستتوج البطولة بنهائي أسطوري في استاد لوسيل في 18 ديسمبر، حيث سيواجه الفائز بكأس Challenger FIFA نادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™.
تقدم دولة قطر، بالإضافة إلى تشويق كرة القدم، مجموعة مثرية من التجارب لعشاق الرياضة والمسافرين على حد سواء – بما في ذلك فرصة لاستكشاف مدينة الدوحة، العاصمة النابضة بالحياة، بالإضافة إلى الاستمتاع بخيارات التسوق وتناول الطعام والترفيه الفاخرة. وفي هذا السياق، تعد دولة قطر، مالتي تتمتع بتراث ثقافي حديث وغني، الوجهة المثالية وذلك لجمعها بين الشغف والرياضة والراحة ورفاهية السفر. حيث يمكن للمشجعين الحصول على المزيد من النصائح السياحية وحجز الجولات وأماكن الإقامة من خلال زيارة
تعد الناقلة الوطنية لدولة قطر شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفريق باريس سان جيرمان وفريق إنتر ميلان، وفريق رويال تشالنجرز بنغالور وبطولة الكونكاكاف، وسباقات الفورمولا 1®، وبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي لرياضة السيارات، وسلسلة سباقات الترايثلون الرجل الحديدي، ونادي اتحاد الرجبي المحترف الفرنسي – سيكسيون بالواز، وبطولة يونايتد للرجبي، وبطولة نادي الرجبي الأوروبي للمحترفين، وجولة فريق The British and Irish Lions في أستراليا 2025 وفريق بروكلين نتس لكرة السلة الأمريكية، والعديد من البطولات والأحداث الرياضية الأخرى في مختلف الرياضات بما في ذلك كرة القدم الأسترالية، وكرة السلة، والفروسية، والتزلج الشراعي، وسباق السيارات، والبادل، والاسكواش، والتنس.
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