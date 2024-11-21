"كريم" تتعاون مع نجم "دبي بلينغ" لإطلاق صنف حصري وجديد من الشوكولاتة الفاخرة

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 20 نوفمبر 2024: تعاونت شركة كريم مع إبراهيم الصمدي، نجم برنامج "دبي بلينج" (Dubai Bling) ومؤسس العلامة التجارية "فوريفر روز" (Forever Rose)، وذلك لإطلاق خطه المرتقب من ألواح الشوكولاتة الفاخرة حصرياً عبر خدمة البقالة على تطبيق كريم (Careem Groceries) اعتباراً من 21 نوفمبر.
يأتي المنتج الجديد، المصنوع من الشوكولاتة البلجيكية الخالصة والخالية من زيت النخيل أو الزيوت النباتية، بنكهات محلية مستوحاة من الكنافة بالفستق، واللوتس، وزبدة الفول السوداني. وبفضل خدمة التوصيل فائقة السرعة من كريم، يمكن للعملاء الاستمتاع بهذه الحلوى الفاخرة وهم في منازلهم، في أقل من 30 دقيقة وفي أي وقت.
قال إبراهيم الصمدي، مؤسس شركة "فوريفر روز" (Forever Rose): "نحتفي من خلال ألواح الشوكولاتة الجديدة بالجودة ومتعة التلذّذ بأشهى المذاقات. ويسرّنا اليوم أن نتعاون مع شركة "كريم" لتقديم هذا المنتج الفريد من نوعه وتمكين الجميع من الاستمتاع بتجربة منتجات "فوريفر روز" (Forever Rose) المبتكرة بأسرع طريقة ممكنة وأكثرها سهولة".
من جانبه قال تشيس لاريو، نائب رئيس قسم البقالة في كريم: "إن شراكتنا مع إبراهيم الصمدي لإطلاق هذا المنتج الحصري تتماشى كلياً مع رؤيتنا المتمثلة في تقديم منتجات فريدة وفائقة الجودة لعملائنا. يسرنا أن نزود عملائنا بخيار الحصول الفوري على كل ما يحتاجونه وهم في منازلهم عبر تطبيق كريم - سواء كانوا يبحثون عن أحدث أصناف الشوكولاتة، أو وجباتهم المفضلة، أو مواد البقالة الأسبوعية، أو أحدث منتجات ’آبل‘".
لشراء ألواح الشوكولاتة الحصرية من "فوريفر روز"، يمكن تنزيل أو فتح تطبيق كريم واختيار أيقونة "البقالة" (Groceries) من الصفحة الرئيسية للتطبيق. يستمتع أعضاء "كريم بلس" في دبي وأبوظبي بخدمة توصيل مجانية وغير محدودة، وخصومات خاصة على طلبات البقالة والطعام، مع خصومات فورية تصل إلى 50% على فواتير الطعام، وإمكانية استرداد الرصيد على 10 رحلات كل شهر، بالإضافة إلى خصومات على خدمات تنظيف المنزل وغسيل الملابس وخدمة "كريم بايك". ويمكن للأعضاء وسطياً توفير 300 درهم شهرياً من خلال اشتراكهم، مقابل رسوم شهرية لا تتعدى 19 درهماً.
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