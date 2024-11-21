مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) يعلن رعايته لمعرض أبوظبي للطيران 2024

(MENAFN
- ITC Media) أبوظبي في الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 - أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) عن دعمه ورعايته لـ"معرض أبوظبي للطيران 2024" في دورته السابعة التي ستنعقد على مدى ثلاثة أيام من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
ويأتي هذا الدعم تحت شعار "نقل متكامل ذكي ومستدام"، والذي يعكس التزام مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) في إرساء منظومة نقل ذكية ومستدامة في إمارة أبوظبي، تسهم في تعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد المحلي، وتتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية في قطاع النقل.
منصة الابتكار والتقدم في قطاع الطيران
ويُعد "معرض أبوظبي للطيران" منصة رائدة تجمع قادة وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم لاستعراض أحدث الابتكارات والاتجاهات الصاعدة في مجالات الطيران والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستدامة. وتشمل أجندة المعرض العديد من الجلسات النقاشية التي تسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة والأتمتة في قطاع النقل الجوي. ويشكل المعرض فرصة لتعزيز النقاشات وتبادل الأفكار حول حلول التنقل المستقبلية، بما في ذلك الطائرات الكهربائية وأنظمة الطيران ذاتية القيادة، مما يساهم في رسم ملامح قطاع طيران آمن ومستدام يدعم التحولات التقنية.
خدمات نقل متكاملة لراحة المشاركين والزوار
وفي هذا السياق، يأتي دعم أبوظبي للتنقل للمعرض ليعكس جهوده المستمرة في تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم تطلعات الإمارة نحو مستقبل مبتكر وشامل. ومن خلال رعايته لهذا الحدث البارز، يقدم أبوظبي للتنقل مجموعة من الخدمات المتخصصة لدعم المشاركين والزوار، تشمل توفير خدمات النقل العام بواسطة حافلات مخصصة للتنقل بين مدينة زايد الرياضية ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، مما يضمن تنقل سلس ومستدام للمشاركين، ويعزز تجربتهم في المعرض.
التزام مستمر لدعم مستقبل النقل المستدام
وفي إطار جهوده المستمرة نحو تطوير منظومة نقل مستقبلية، يلتزم أبوظبي للتنقل بتبني أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي والاستدامة لتلبية متطلبات النقل في أبوظبي، حيث أطلق سابقاً العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير شبكات النقل الذكي، من ضمنها مبادرة التنقل الذكي التي تعتمد على توفير حلول ذكية تتكامل مع أساليب التنقل التقليدية، وأخرى تتبنى المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات رقمية تتيح للمستخدمين الاطلاع على مواعيد الحافلات والمسارات الأمثل للوصول إلى وجهاتهم.
وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الابتكار في مجال النقل، تشمل جهود أبوظبي للتنقل تطوير المنظومة التشريعية لتعزيز تبني أحدث التطورات التكنولوجية الخاصة بمنظومة الطائرات بدون طيار، بما يساهم في توفير حلول نقل إضافية تواكب التطورات العالمية في مجال النقل الجوي الذكي، ويوفر خيارات جديدة وآمنة للمستخدمين في المستقبل القريب.
ومن خلال مشاركته في هذا الحدث العالمي، يطمح أبوظبي للتنقل إلى تعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات الطيران والنقل، والاستفادة من الخبرات المختلفة لإيجاد حلول جديدة تخدم تحقيق الاستدامة وتعزز من كفاءة عمليات النقل في أبوظبي.
MENAFN21112024005156011688ID1108910659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.