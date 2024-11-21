"حرة الحمرية بالشارقة" تستقطب شركة سيجال السنغافورية للصناعات البحرية

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- Misbar Communications) الشارقة، 20 نوفمبر، 2024: في خطوة تعكس مكانة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة كوجهة بارزة للشركات الصناعية العالمية، أعلنت شركة سيجال السنغافورية المتخصصة في مجال الصناعات البحرية وإصلاح السفن عن اتخاذها المنطقة الحرة مركزاً لنشاطها، من خلال إنشاء مصنع على مساحة تبلغ 162 ألف قدم مربع، وذلك في إطار خطط الشركة لتوسعة نشاطها وعملياتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وتم تدشين المصنع الجديد من قبل سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ومانيام بابو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيجال، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء من كلا الجانبين. ويهدف المصنع إلى دعم عمليات إصلاح وصيانة السفن وتطوير الهياكل البحرية، ما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة الحرة كوجهة رائدة في القطاع البحري.
قطاعات جديدة
وتستهدف شركة سيجال عبر مصنعها الجديد في حرة الحمرية، إلى توسعة مجالات خدماتها إلى قطاعات جديدة مثل النفط والغاز والصناعات البحرية وطاقة الرياح، وذلك بالاستفادة من السمعة المرموقة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بالحمرية على مر السنوات في أوساط الشركات والمستثمرين العاملين في قطاع الصناعات البحرية، حيث تسعى الشركة عبر مصنعها الجديد إلى تقديم خدماتها لكبرى شركات النفط البحرية وملاك السفن المحليين والدوليين ومن أبرز هذه الخدمات إصلاح السفن في المرسى وصيانة الأنظمة الهيدروليكية والميكانيكية، وتطوير المعدات البحرية، وحلول التركيبات الكهربائية، وأعمال تصنيع الصلب والأنابيب للصناعات البحرية وقطاع النفط والغاز.
قيمة مضافة
وأكد سعادة سعود سالم المزروعي أن افتتاح المصنع الجديد لشركة سيجال يشكل قيمة مضافة على مستوى تنوع الاستثمارات التي تحرص حرة الحمرية على استقطابها إلى جانب تلبية الطلب المتنامي في أسواق الدولة والأسواق المجاورة على الخدمات والحلول المرتبطة بقطاع الصناعات البحرية، مؤكداً أن المنظومة المتكاملة من الخدمات المتنوعة التي توفرها المنطقة للشركات حول العالم تشكل حجر الأساس للمزايا التنافسية التي تستقطب الشركات من كافة الاختصاصات والمجالات، مؤكداً أن جذب شركة سيجال يعزز من نمو وتطور قطاع الصناعات البحرية في دولة الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص، ويوطد مكانة الإمارة كوجهة رئيسية للاستثمارات النوعية.
بنية تحتية متطورة
وأشار سعادة المزروعي إلى أن اختيار الشركة للمنطقة الحرة بالحمرية جاء نتيجة للتسهيلات المتنوعة التي وفرتها لجذب المستثمرين حيث تستفيد الشركات القائمة من بنية تحتية ومرافق حديثة متطورة، ولاسيما في قطاع الصناعات البحرية، حيث يتميز ميناء الحمرية الذي يبلغ عمقه 14 متراً ويتضمن مرفأ داخلي بعمق 7 أمتار، بقدرته على التعامل مع أحدث أجيال السفن ويوفر هذا القطاع للشركات قطع أراض للإيجار مع سهولة الوصول إلى مياه البحر، ويتضمن العديد من أحدث التجهيزات اللازمة لبناء السفن وإصلاحها والتصنيع البحري.
تقنيات حديثة ومبتكرة
من جانبه أكد مانيام بابو أن الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة في المنطقة الحرة بالحمرية يعززان من قدرة الشركة على تقديم خدماتها المتخصصة في قطاعات النفط والغاز، والقطاع البحري، والطاقة المتجددة، مما يسهم في توسع عملياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. موضحاً أن شركة "سيجال" تأسست في سنغافورة عام 2003، وتمكنت منذ ذلك الحين من ترسيخ مكانتها كأحد رواد القطاع البحري العالمي، مقدمةً حلولاً صناعية متكاملة. وتخدم الشركة اليوم أكثر من 190 عميلاً حول العالم، من بينهم كبرى الشركات في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات البحرية، مثل "تكنيب إف إم سي" و"سايبم" و"سابسي 7"، ويعمل ضمن فريقها ما يزيد على 350 موظفاً.
يشار إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية تعد أحد أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في قطاع الصناعة. وتتميز المنطقة الحرة بحمرية الشارقة بمزايا تنافسية عديدة أبرزها توفر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، وإعفاءات ضريبية متعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
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