مبادرة "راسخ" التابعة لمؤسسة قطر توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم الثقافي والديني

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 20 نوفمبر 2024: وقّعت مؤسسة قطر اتفاقية تعاون مع مجمع الشيخ عبدالله الأنصاري للقرآن الكريم وعلومه، بهدف إثراء مبادرة "راسخ"، التي تهدف إلى ربط المناهج الدراسية بالثقافة المحلية، واللغة، والقيم الإسلامية، والتراث.
بموجب هذه الاتفاقية ستعمل المبادرة على توفير محتوى غني في الدراسات الدينية والإسلامية، وذلك من خلال تقديم موارد إثرائية، ومناقشات، ومصادر تعليمية إلى المدارس في جميع أنحاء قطر.
وقالت مريم الهاجري، مدير الشراكات في مبادرة "راسخ" للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة جوهرية في جهودنا لتعزيز المحتوى التعليمي بموارد تعزز القيم الإسلامية"، وأضافت: "يهدف تعاوننا إلى توفير محتوى يثري معارف الطلاب ويعزز ارتباطهم بالقيم الثقافية والدينية".
وتابعت الهاجري: "من خلال مبادرة راسخ، نحن ملتزمون بإثراء منظومة التعليم المدرسي عبر برامج ومناهج ومعارض متنوعة تدعم التعلم المستدام وتلبي احتياجات الأجيال القادمة".
وأردفت الهاجري بالقول: "يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة مع مجمع الشيخ عبدالله الأنصاري للقرآن الكريم وعلومه، والتي تتمثل في خدمة المجتمع القطري من خلال توفير موارد تعليمية عالية الجودة تتماشى مع تطلعاته وقيمه، مما يسهم في بناء مجتمع واعٍ يرتكز على قيمه الأصيلة".
أكدت الهاجري أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز بيئة لتبادل المعرفة بين الطلاب من مختلف الثقافات، قائلًة: "إنَّ تبادل المعرفة بين الطلاب داخل بيئة التعلم يمكنهم من الوصول لأقصى إمكاناتهم، مما يعزز ثقافة التعلم المستمر والدعم المتبادل، التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع ككل".
وقالت الهاجري: "نوفر هذه الموارد التعليمية للمدارس داخل مؤسسة قطر وخارجها، وكذلك للمجتمع ككل. وقد طُورت هذه الموارد المتعددة بخبرات شركائنا، إذ تشمل أدوات تعليمية، مواد بصرية وسمعية، وموارد تفاعلية، مما يتيح للمعلمين مجموعة واسعة من المصادر الجذابة".
واختتمت الهاجري، قائلةً: "من خلال دمج هذه الموارد المحلية، تسهم مبادرة راسخ في خلق تجربة تعليمية مترابطة، مما يُثري النقاشات داخل الفصول الدراسية ويعزز فهم الطلاب للإطار الثقافي والهوية الإسلامية".
أُطلقت المنصة من قِبل مؤسسة قطر في عام 2022 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتهدف إلى مشاركة عمق واتساع المعرفة المحلية، والابتكار والبحث مع المتعلمين من جميع الأعمار والمعلمين داخل قطر وخارجها.
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