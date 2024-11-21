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القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين

11/21/2024 7:18:19 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفقد صاحب المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، إحدى وحدات قوة دفاع البحرين، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لكافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع البحرين.

واطلع على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية للوحدة، مشيداً بالكفاءة العالية والاحترافية التي يتمتع بها منتسبوها.

وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الإنجازات المتميزة التي تحققها قوة دفاع البحرين هي ثمرة الدعم والرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، فتلك الجهود السامية كان لها أكبر الأثر في تطوير القدرات الدفاعية الوطنية وتعزيز كفاءتها.

وشدد القائد العام لقوة دفاع البحرين على أن رجال قوة دفاع البحرين هم عنوان الولاء والإخلاص، وهم دومًا على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن، مؤكدًا معاليه أن الأداء المشرف الذي يقدمه دائمًا منتسبو قوة دفاع البحرين في كافة مواقع عملهم يعكس بحق روح العزيمة والإصرار التي يتميزون بها.
وأعرب عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين، والتي تعكس التزامهم الراسخ في أداء واجبهم الوطني المقدس وذلك بكل تفانٍ وإخلاص، ليظلوا على الدوام الدرع المنيع في حفظ أمن واستقرار الوطن.

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