القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) تفقد صاحب المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، إحدى وحدات قوة دفاع البحرين، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لكافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع البحرين.
واطلع على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية للوحدة، مشيداً بالكفاءة العالية والاحترافية التي يتمتع بها منتسبوها.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الإنجازات المتميزة التي تحققها قوة دفاع البحرين هي ثمرة الدعم والرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، فتلك الجهود السامية كان لها أكبر الأثر في تطوير القدرات الدفاعية الوطنية وتعزيز كفاءتها.
وشدد القائد العام لقوة دفاع البحرين على أن رجال قوة دفاع البحرين هم عنوان الولاء والإخلاص، وهم دومًا على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن، مؤكدًا معاليه أن الأداء المشرف الذي يقدمه دائمًا منتسبو قوة دفاع البحرين في كافة مواقع عملهم يعكس بحق روح العزيمة والإصرار التي يتميزون بها.
وأعرب عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين، والتي تعكس التزامهم الراسخ في أداء واجبهم الوطني المقدس وذلك بكل تفانٍ وإخلاص، ليظلوا على الدوام الدرع المنيع في حفظ أمن واستقرار الوطن.
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