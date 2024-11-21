الغارديان: 70% من الأراضي الزراعية بغزة دمرت

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان بيانات منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو) وصور أقمار صناعية تشير الى ان
نحو 70% من الأراضي الزراعية في غزة دمرت أو تضررت منذ بداية الحرب في القطاع.
وبينت الصحيفة ان المزارعين والصيادين ومربي الماشية في غزة يخاطرون بحياتهم في بعض الأماكن لمواصلة الإنتاج.
وأوضحت ان الإنتاج الغذائي في غزة تعرض للتدمير ما زاد خطر المجاعة بشكل كبير.
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