الغارديان: 70% من الأراضي الزراعية بغزة دمرت

MENAFN - Khaberni) خبرني -قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان بيانات منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو) وصور أقمار صناعية تشير الى ان

نحو 70% من الأراضي الزراعية في غزة دمرت أو تضررت منذ بداية الحرب في القطاع.

وبينت الصحيفة ان والصيادين ومربي الماشية في غزة يخاطرون بحياتهم في بعض الأماكن لمواصلة الإنتاج.

وأوضحت ان الإنتاج الغذائي في غزة تعرض للتدمير ما زاد خطر المجاعة بشكل كبير.