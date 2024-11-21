Thursday, 21 November 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أثناء عمله في قبو.. سباك يعثر على كنز (ذهبي)

11/21/2024 7:13:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عثر سباك في العاصمة فيينا على كنز بقيمة 2.4 مليون دولار أثناء عمله داخل أحد الأقبية تحت الأرض.


لاحظ الرجل حبلا غريبا يبرز من الطابق السفلي لفيلا قيد التجديد في منطقة بينزينغ في فيينا، فاستخدم مجرفة لحفر الخرسانة المحيطة به.


وجد الرجل صندوقا معدنيا صدئا، وعندما تمكن من فتحه، وجد حوالي 66 رطلاً (30 كيلوغراما) من العملات الذهبية بالداخل.


وكانت العملات مزينة بصور موزارت، الملحن النمساوي الأسطوري.



في النمسا، يتم تقسيم الكنوز من هذا النوع بالتساوي بين من يجدها ومالك العقار، وهذا يعني أن السباك قد يحصل على مبلغ مذهل قدره 1.3 مليون دولار.


ويعتقد الخبراء أن العملات المعدنية دُفنت أثناء الحرب العالمية الثانية، في ذلك الوقت، أخفى العديد من الأوروبيين الأثرياء ممتلكاتهم الثمينة، لحمايتها من السرقة أو الضياع أثناء الفوضى.

MENAFN21112024000151011027ID1108910519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث