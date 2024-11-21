أثناء عمله في قبو.. سباك يعثر على كنز (ذهبي)

MENAFN - Khaberni) خبرني - عثر سباك في العاصمة فيينا على كنز بقيمة 2.4 مليون دولار أثناء عمله داخل أحد الأقبية تحت الأرض.





لاحظ الرجل حبلا غريبا يبرز من الطابق السفلي لفيلا قيد التجديد في منطقة بينزينغ في فيينا، فاستخدم مجرفة لحفر الخرسانة المحيطة به.





وجد الرجل صندوقا معدنيا صدئا، وعندما تمكن من فتحه، وجد حوالي 66 رطلاً (30 كيلوغراما) من العملات الذهبية بالداخل.





وكانت العملات مزينة بصور موزارت، الملحن النمساوي الأسطوري.







في النمسا، يتم تقسيم الكنوز من هذا النوع بالتساوي بين من يجدها ومالك العقار، وهذا يعني أن السباك قد يحصل على مبلغ مذهل قدره 1.3 مليون دولار.





ويعتقد الخبراء أن العملات المعدنية دُفنت أثناء الحرب العالمية الثانية، في ذلك الوقت، أخفى العديد من الأوروبيين الأثرياء ممتلكاتهم الثمينة، لحمايتها من السرقة أو الضياع أثناء الفوضى.