خلال 5 دقائق.. بيع (أغلى موزة في العالم) بمبلغ خيالي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اشترى ملياردير صيني ما يوصف بأنها "أغلى موزة في العالم"، الأربعاء، في دار سوذبيز للمزادات في نيويورك.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن رجل أعمال صينيا اشترى عملا فنيا للفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان بعنوان "كوميدي" يعود لعام 2019، وهو عبارة عن موزة معلقة على حائط.
وأضافت أن الموزة تأتي بشريط لاصق وشهادة أصالة وتعليمات التثبيت لاستبدال الموزة - كلما تعفنت.
وأوضحت أن المزايدة على الموزة انتهت في 5 دقائق، وكانت من نصيب رجل الأعمال الصيني المولد جاستن صن، بعدما تفوق على 6 منافسين آخرين.
وبيعت الموزة بمبلغ 6.24 مليون دولار. وكان الخبراء يتوقعون بيعها بنحو مليون ونصف دولار.
وجاستن صن هو ملياردير صيني ومؤسس منصة العملات المشفرة "TRON".
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