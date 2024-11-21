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خلال 5 دقائق.. بيع (أغلى موزة في العالم) بمبلغ خيالي

11/21/2024 7:13:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اشترى ملياردير صيني ما يوصف بأنها "أغلى موزة في العالم"، الأربعاء، في دار سوذبيز للمزادات في نيويورك.


وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن رجل أعمال صينيا اشترى عملا فنيا للفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان بعنوان "كوميدي" يعود لعام 2019، وهو عبارة عن موزة معلقة على حائط.


وأضافت أن الموزة تأتي بشريط لاصق وشهادة أصالة وتعليمات التثبيت لاستبدال الموزة - كلما تعفنت.


وأوضحت أن المزايدة على الموزة انتهت في 5 دقائق، وكانت من نصيب رجل الأعمال الصيني المولد جاستن صن، بعدما تفوق على 6 منافسين آخرين.


وبيعت الموزة بمبلغ 6.24 مليون دولار. وكان الخبراء يتوقعون بيعها بنحو مليون ونصف دولار.


وجاستن صن هو ملياردير صيني ومؤسس منصة العملات المشفرة "TRON".

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