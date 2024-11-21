Thursday, 21 November 2024 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تخريج دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية الدفعة الخامسة بقوة دفاع البحرين‎‎

11/21/2024 7:08:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيم بقوة دفاع البحرين حفل تخريج دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية "الدفعة الخامسة" من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، بحضور اللواء الركن منير أحمد السبيعي قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية، وذلك صباح اليوم.

وعبر المتطوعون الخريجون في كلمتهم خلال الحفل عن اعتزازهم وفخرهم لما تلقوه من علوم وتدريبات عسكرية خلال هذه الدورة، والتي ساهمت في تأهيلهم عسكريًا ودفاعيًا، وصقل مهاراتهم الإدارية، معاهدين الله عز وجل، ثم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن يكونوا دومًا على أهبة الجاهزية والاستعداد التام للدفاع عن الوطن الغالي، وأن يكونوا بعون الله تعالى درعًا منيعًا وقوة رديفة مساندة لإخوانهم بمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.
وبعد أن أدى الخريجون القسم القانوني قام قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية، بتسليم الجوائز التقديرية على المتفوقين، والشهادات على خريجي دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية "الدفعة الخامسة".

MENAFN21112024000055011008ID1108910478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث