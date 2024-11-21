تخريج دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية الدفعة الخامسة بقوة دفاع البحرين‎‎

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- Akhbar Al Khaleej) أقيم بقوة دفاع البحرين حفل تخريج دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية "الدفعة الخامسة" من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، بحضور اللواء الركن منير أحمد السبيعي قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية، وذلك صباح اليوم.
وعبر المتطوعون الخريجون في كلمتهم خلال الحفل عن اعتزازهم وفخرهم لما تلقوه من علوم وتدريبات عسكرية خلال هذه الدورة، والتي ساهمت في تأهيلهم عسكريًا ودفاعيًا، وصقل مهاراتهم الإدارية، معاهدين الله عز وجل، ثم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن يكونوا دومًا على أهبة الجاهزية والاستعداد التام للدفاع عن الوطن الغالي، وأن يكونوا بعون الله تعالى درعًا منيعًا وقوة رديفة مساندة لإخوانهم بمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.
وبعد أن أدى الخريجون القسم القانوني قام قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية، بتسليم الجوائز التقديرية على المتفوقين، والشهادات على خريجي دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية "الدفعة الخامسة".
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