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وزير شؤون البلديات والزراعة يشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور بالرياض

11/21/2024 7:08:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، دعم مملكة البحرين الكامل لرؤية وأهداف المجلس الدولي للتمور، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والعربية، بالإضافة للشراكات الدولية لتطوير قطاع النخيل والتمور.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير شؤون البلديات والزراعة في اجتماع الدورة الرابعة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض برئاسة
المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للتمور، وبحضور وزراء ووكلاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المتخصصة.

وأشار الوزير في كلمته إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يشكّل فرصة مميزة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا الرئيسية التي تسهم في رسم منهج العمل الجماعي لتطوير قطاع التمور وتحسين جودة تصنيعها في الدول الأعضاء، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام لهذا القطاع.

وقال المبارك: "إن النخيل والتمور تعد جزءًا أصيلًا من تاريخنا وثقافتنا الوطنية في مملكة البحرين، وهي اليوم تمثّل رافدًا مهمًا في جهود تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية، وإن الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لزراعة وإنتاج التمور يعكس إيمانًا راسخًا بأن هذا الاستثمار هو أساس لمستقبل مستدام يحقق التوازن البيئي".

وأوضح أن مملكة البحرين تولي أهمية كبرى لتعزيز قدرات قطاع التمور من خلال تطوير البحوث الزراعية، وتشجيع الابتكار في تقنيات الري والزراعة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإنتاج والتسويق، مما يسهم في رفع جودة التمور وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وعلى هامش الاجتماع، التقى الوزير بالمهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للتمور، بحضور المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية.

وتزامن هذا الاجتماع مع فعاليات النسخة الخامسة من المعرض الدولي للتمور، الذي يُقام تحت شعار "عالم التمور" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2024، بمشاركة أكثر من 100 جهة محلية ودولية
لتبادل المعرفة وفتح أسواق جديدة لهذه الصناعة على المستوى العالمي.

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