وزير شؤون البلديات والزراعة يشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور بالرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير
شؤون البلديات والزراعة، دعم مملكة البحرين الكامل لرؤية وأهداف المجلس الدولي للتمور، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والعربية، بالإضافة للشراكات الدولية لتطوير قطاع النخيل والتمور.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير شؤون البلديات والزراعة في اجتماع الدورة الرابعة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض برئاسة
المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للتمور، وبحضور وزراء ووكلاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المتخصصة.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يشكّل فرصة مميزة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا الرئيسية التي تسهم في رسم منهج العمل الجماعي لتطوير قطاع التمور وتحسين جودة تصنيعها في الدول الأعضاء، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام لهذا القطاع.
وقال المبارك: "إن النخيل والتمور تعد جزءًا أصيلًا من تاريخنا وثقافتنا الوطنية في مملكة البحرين، وهي اليوم تمثّل رافدًا مهمًا في جهود تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية، وإن الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لزراعة وإنتاج التمور يعكس إيمانًا راسخًا بأن هذا الاستثمار هو أساس لمستقبل مستدام يحقق التوازن البيئي".
وأوضح أن مملكة البحرين تولي أهمية كبرى لتعزيز قدرات قطاع التمور من خلال تطوير البحوث الزراعية، وتشجيع الابتكار في تقنيات الري والزراعة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإنتاج والتسويق، مما يسهم في رفع جودة التمور وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وعلى هامش الاجتماع، التقى الوزير بالمهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للتمور، بحضور المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية.
وتزامن هذا الاجتماع مع فعاليات النسخة الخامسة من المعرض الدولي للتمور، الذي يُقام تحت شعار "عالم التمور" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2024، بمشاركة أكثر من 100 جهة محلية ودولية
لتبادل المعرفة وفتح أسواق جديدة لهذه الصناعة على المستوى العالمي.
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