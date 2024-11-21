الكورة مدوّرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} لذا‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ (‬الكوورة‭) ‬الآسيوية‭ ‬كما‭ ‬هي؛‭ ‬فكثيرٌ‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬تطورت‭ ‬فنيا،‭ ‬واخرى‭ ‬تراجعت‭ ‬تنافسيا؛‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬سوى‭ ‬فريقين‭ ‬يمكن‭ ‬المُراهنة‭ ‬عليهما‭ ‬للصعود‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة،‭ ‬هما‭ ‬اليابان‭ ‬وإيران؛‭ ‬والأخير‭ ‬مستواه‭ ‬متذبذب‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الاخيرتين،‭ ‬يتقدم‭ ‬بهدفين‭ ‬ثم‭ ‬تتم‭ ‬معادلته‭ ‬وبعدها‭ ‬يفوز‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس؛‭ ‬ولذا‭ ‬حين‭ ‬يعد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ (‬دراغان‭) ‬بالتأهل؛‭ ‬فبالتأكيد‭ ‬هو‭ ‬يقرأ‭ ‬نتائج‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬جولات‭!‬





} لكن‭ (‬دموع‭) ‬الكابتن‭ (‬دراغان‭) ‬بعد‭ ‬اللقاء،‭ ‬وجزمه‭ ‬بأن‭ ‬فريقنا‭ ‬سيتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ (‬2026‭) ‬لهو‭ ‬أمر‭ ‬نتمناه،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬يُبنى‭ ‬على‭ ‬تصحيحه‭ ‬للأخطاء‭ ‬التي‭ ‬شاهدناها‭ ‬في‭ ‬اللقاءين‭ ‬الأخيرين؛‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬عملية‭ ‬تصحيحية‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬الحالية‭ ‬أو‭ ‬طريقة‭ ‬الاداء،‭ ‬فلا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬الحالتين‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية؛‭ ‬فبعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬ظهر‭ ‬عليهم‭ (‬التشبُع‭) ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬أدائهم‭ ‬بالملعب؛‭ ‬وهو‭ ‬قولٌ‭ ‬حتى‭ ‬حال‭ ‬الفوز‭!‬





} ولعل‭ ‬السؤال‭ ‬هنا‭: ‬هل‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقفة‭ ‬تقييمية‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬كونه‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬أم‭ ‬يترك‭ ‬الأمور‭ ‬دون‭ ‬ذلك؟‭ ‬لأنه‭ ‬يصب‭ ‬عليه‭ ‬غضب‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي،‭ ‬ولدينا‭ ‬من‭ ‬الفنيين‭ ‬من‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تُكوّن‭ ‬من‭ ‬خلالهم‭ ‬لجنة‭ ‬لهذا‭ ‬الامر؛‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬تكليف‭ ‬أحدهم‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الأسبق،‭ ‬حين‭ ‬عُهد‭ ‬للنجم‭ ‬السابق‭ ‬خليل‭ ‬شويعر‭ ‬القيام‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬مع‭ ‬باتيستا‭ ‬ونجح‭ ‬فيها‭!‬





} لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ (‬26‭) ‬بالكويت‭ ‬سيكون‭ ‬المنتخب‭ ‬مطالبا‭ ‬بالمنافسة‭ ‬وعلى‭ ‬مركزها‭ ‬الاولى؛‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الظفر‭ ‬بلقبها؛‭ ‬ورغم‭ ‬كونها‭ ‬بطولة‭ ‬إقليمية‭ ‬فهي‭ ‬عادة‭ ‬تكون‭ (‬مقبرة‭) ‬للمدربين؛‭ ‬يُقصون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬متى‭ ‬ساءت‭ ‬نتائج‭ ‬فرقهم‭ ‬فيها،‭ ‬ولعل‭ ‬أبرزهم‭ ‬البرازيلي‭ (‬زجالو‭) ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬والعراقي‭ (‬عدنان‭ ‬حمد‭) ‬مع‭ ‬منتخبنا؛‭ ‬ولا‭ ‬يستبعد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مصير‭ (‬دراغان‭) ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬ذاته،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يستغل‭ ‬البطولة‭ ‬لعملية‭ ‬تصحيحية‭!‬





} وبرأيي‭ ‬أن‭ ‬غير‭ ‬رأس‭ ‬من‭ (‬رؤوس‭) ‬المدربين‭ ‬ستدفع‭ ‬الضريبة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ممن‭ ‬مستويات‭ ‬منتخباتهم‭ ‬متذبذبة،‭ ‬فالناس‭ ‬هُنا‭ ‬قليلو‭ ‬الصبر؛‭ ‬فأهم‭ ‬بطولة‭ ‬لديهم‭ ‬هي‭ (‬كأس‭ ‬الخليج‭) ‬وتمثل‭ ‬نتائجها‭ ‬لهم‭ ‬مقياسا‭ ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬التصفيات‭ (‬المونديالية‭) ‬للانطلاق‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬العام‭ ‬المقبل؛‭ ‬فحتّى‭ ‬اللحظة‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬مقتنع‭ ‬بأداء‭ ‬منتخبه‭ ‬في‭ ‬التصفيات؛‭ ‬فتقدُم‭ ‬عمان‭ ‬والسعودية‭ ‬ليس‭ ‬إلا‭ (‬خطوة‭) ‬على‭ ‬الطريق‭!‬