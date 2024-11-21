أشهر مؤثري السوشيال ميديا بالمغرب في السجن.. اتجار بالبشر

MENAFN - Khaberni) خبرني - إذا كان بعض المؤثرين وصناع المحتوى في المغرب قد حصدوا شهرتهم بفضل تقديمهم محتوى يتنوع بين الفكاهة والطبخ والسفر، فلا شك أن آخرين اختاروا أن يكون مصدر شهرتهم قدرتهم الهائلة على الشتم والسب والتشهير.

هذا حال أحد أشهر المؤثرين المغاربة على مواقع التواصل والملقب بـ"ولد الشينوية" فيما اسمه الحقيقي هو رضا البوزيدي.

ماذا حدث؟ فقد سقط هذا المؤثر مساء أمس الأربعاء في يد العدالة، بعدما استرسل بالسب والشتم ضد كل من اختلف معه، في فيديوهات حققت ملايين المشاهدات خلال الفترة الماضية ودرت عليه الملايين.

فبعد تسريب مقاطع صوتية منسوبة له يقوم فيها بالتحريض على الفساد ويعرض فيها مواصفات لفتيات لأغراض جنسية، انطلقت ملاحقته من قبل الأمن المغربي.

غير أن ما زج بولد الشينوية في سجن الدار البيضاء مساء أمس، بعدما ادعت عليه النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، هي تهم السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر التشهير والتهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية.

إذ أمرت النيابة العامة أمس باعتقال اليوتيوبر المثير للجدل وإيداعه سجن "عين السبع" رفقة امرأة أخرى.

فيما تعرض المتهم بعد سماعه خبر الاعتقال، لحالة من الإغماء وسقط مغميا عليه وسط قاعة المحكمة.

وتفاجأ المشتبه به بوجود عدة شكاوى ضده، من بينها شكوى تقدمت بها جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء التي قررت متابعته بعد ظهوره في فيديو هاجم فيه مهنة المحاماة ونعت المحامين بـ"النصابة بوجه مكشوف وصوت مسموع".

إلى ذلك، يبدو أن قضايا أخرى ثقيلة تنتظره من بينها اتهامه بالاتجار في البشر.

في حين تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشكل كبير مع هذا الخبر، منوهين بهذه الخطوة التي اعتبروها بداية نهاية موجة التشهير التي أضحت رائجة على السوشيال ميديا، ومناسبة لردع كل من سولت له نفسه الاعتداء والمس بالحياة الخاصة للآخرين.

يشار إلى أن "ولد الشينوية" المثير للجدل معروف بإدمانه على اقتناء وارتداء المجوهرات الذهبية بشكل مبالغ فيه، وغالباً ما يحرص على التباهي والتفاخر بممتلكاته واكسسواراته، فضلا عن قدرته الكبيرة على الاسترسال في شتم كل من يتجرأ على انتقاده.