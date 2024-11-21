بمشاركة PNN :ورشة عمل اعلامية عربية توصي بتعزيز العمل الاعلامي المشترك لقضايا المناخ في COP 29

MENAFN - Palestine News )/ نظمت الشبكة العربية للصحافة العلمية بالتعاون مع مدرسة المناخ جلسة نقاش بعنوان افق التعاون بين المؤسسات الاعلاميةالداعمة لقضايا البيئة والتغيير المناخي.

وتحدث في الجلسة رحمة ضياء مديرة مؤسسة المناخ والصحفي منير قبلان المتخصص بالإعلام البيئي واحمد درمان الشمبري رئيس الشبكة العربية للصحافة العلمية والدكتورة نعمة الله عبد الرحمن مديرة التحرير ورئيسة قسم البئية في صحيفة الاهرام المصرية فيما حضرها صحفيون وممثلين عن مؤسسات وشبكات اعلامية عربية بينها شبكة فلسطين الاخبارية PNN التي تشارك بتغطية فعاليات مؤتمر المناخ في العاصمة الاذرية باكو.

وفي بداية الاجتماع رحب الشمبري بالحضور وقدم المتحدثين وشدد على اهمية العمل الاعلامي العربي المشترك وكيفية استخدام الاعلام لخدمة قضايا البيئة من خلال تعاون

المؤسسات الاعلامية العربية حول قضايا التغيير المناخي من خلال التركيز على خبراء ومتخصصين في الاعلام العربي.

بدوره تحدث الصحفي اللبناني منير قبلان

المتخصص في الإعلام البيئي عن مراحل وتاريخ الاعلام وادواته وكيفية التطور الكبير في الاعلام بعد الثورة التكنولوجية والعولمة وصولا للاعلام الحديث حيث اصبح لكل شخص منصة مشددا على اهمية و كيفية تطوير العمل.

ودعا قبلان الى تركيز الاعلام والصحفيين على المنظمات العربية والخبراء الى حانب التركيز على القضايا البيئية في الوطن العربي.

واشار الى اهمية التركيز على قضايا الانسان وصحته و وجوده واظهار الخطر على حياة الناس من خلال التركيز على التلوث واثره على الصحة للناس وانتشار الامراض وبالتالي المساهمة من خلال هذه المعرفة في تعديل السلوك لحماية المناخ.

كما شدد قبلان على اهمية التركيز على المبادرين في مجال البيئة والمناخ من الخبراء ومنحهم مساحة واسعة في الاعلام.

واشار الى اهمية

التركيز على من يدمر البيئة والسعي لفضحهم بدء من الاحتلال الاسرائيل الذي يدمر البيئة والمناخ في لبنان وفلسطين كما شدد على اهمي العمل على القضايا الداخلية وفضح ومواجهة فضح كل من يضر بالبيئة.

من ناحيتها تحدثت الصحفية نعمة الله عبد الرحمن مديرة قسم البيئة في صحيفة الاهرام المصرية عن الدور الذي يمكن ان تلعبه المؤسسات الاعلامية العربية بشكل مبسط لتسهيل ايصال المعلومة.

وشدد على ان الاعلام يجب ان يكون موجه لكل الفئات في المجتمعات ويتناول كافة القضايا كما يجب الوصول الى المواطنين عبر المنصات المختلفة.

ودعت الدكتورة نعمة الله الى التركيز على المعلومات البيئية حيث يتوجب على الصحفي ان يرصد المعلومات ويوصلها للمواطن العربي بشكل مبسط.

و تحدثت عن اهمية معرفة اشكال التغيير المناخي واثره على البيئة والزراعة واثار ذلك على الناس مما سيساهم في ايصال المعلومة.

دعت لتعاون بين المؤسسات في كل الاقطار العربية بشكل داخلي بين الاعلام القديم والحديث من جهة وتعزيز العمل على اعلام عربي مشترك يركز على قضايا البيئة وقصص النجاح في المجتمعات العربية لترك بصمات تساعد الاجيال المقبلة من خلال العمل البيئي وتشجيع العمل المشترك.

من ناحيتها قالت رحمة ضياء مديرة مدرسة المناخ مبادرة معنية بدعم الصحفيين الذين يغطون قضايا المناخ والتعاون معهم في مجال التدريبات من خلال عمل صحافة التحقيقات والحلول لقضايا المناخ حيث تظهر الاحصائيات اهمية هذه الاشكال الاعلامية في الوصول للمجتمعات العربية والدولية.

و تحدثت عن عمل المدرسة في المؤتمرات وتقديم المنح والتدريب والمحتوى وترجمة القضايا البيئية بهدف التغلب على النقص في التغطية الاعلامية لتغطية قضايا التغيير المناخي موضحة ان الواقع يشير الو ان قضايا المناخ لا تحظى حاليا بتغطية اعلامية كافية على الرغم من ان هذه القضايا تؤثر سليا على قضايا المجتمع وحياة المواطنين.

وضربت مثالا عن عدم الاهتمام بالعمل الاعلامي في قضايا المناخ اشارت ضياء لمشاركة ٣٥٠٠ صحفي في مؤتمر المناخ موضحة ان عدد الصحفيين العرب الحاضرين ايس كبيرا حيث يشاركون بعد. قليل بسبب عدم توفر الامكانيات لهم كما قالت ان

القادرين على تغطية المؤتمرات التي تتعلق بالبيئة هو قليل.

كما و تحدثت عن التجمعات الاعلامية العابرة للحدود التي تعمل بشكل مشترك موضحة انه حتى الان لا يوجد اي جهد اعلامي عربي مشترك على الرغم من الحاجة للعمل الإعلامي البيئي مؤكدة ان هناك حاجة كبيرة لتعزيز وتوحيد الجهود ليكون الصحفيون العرب في التغطية.

و دعت الى الاستفادة من تحارب دولية في مجال الاعلام العربي البيئي المشترك و دعم المزيد من العمل المشترك حيث حياة مشتركة

هذا وشارك الزميل منجد جادو مدير شبكة فلسطين الاخبارية PNN

في الورشة حيث قدم مداخلة اعلامية الواقع الاعلامي العربي والفلسطيني الذي حاء من خلال تقرير اعده حول الواقع التغيير المناخي في المنطقة العربية واظهر عدم وجود جهد عربي كافي لمواجهة قضايا التغيير المناخي حيث تعمل كل دولة بشكل منفرد في اغلب الاحيان اضافة الى عدم وجود اهتمام كافي في هذا المجال.

وثمن الزميل جادو القائمين على هذه الجلسة مشددا اهميتها كما ثمن مبادرة القائمين عليها.

ودعا الزميل جادو الى اخذ زمام المبادرة من هذه الورشة لخلق شبكة اعلامية عربية تكون اداة لعمل عربي اعلامي مشترك يمكن البناء عليه.

وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش والخوار لمزيد من التشبيك وخلق تعاون متواصل كما تحدث الحضور ك عن مبادرات اعلامية عربية يجب الاستثمار فيها.

وخرجت

الورشة بمجموعة

من التوصيات اهمها اهمية العمل على الضغط على الحكومات من اجل تعزيز العمل الإعلامي البيئي واتخاذ قوانين تحافظ على البيئة الى جانب الدعوة لاشراك فئات المجتمع كاف.

كما اوصى المشاركون بضرورة تعزيز التعاون وتوحيد الجهود ما بين هو قائم وما بين جيل الشباب والمؤثرين والمختصين كما دعت التوصيات الى العمل على اعداد تدريبات اعلامية تقود لعمل وتعاون اعلامي

مشترك.

تم انتاج هذا التقرير ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بالشراكة وتمويل الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي AFD.