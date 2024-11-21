جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد قاطوني إلى مثواه الأخير

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد جهاد رأفت قاطوني، إلى مثواه الأخير في مخيم العين غربي المدينة.
وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام مستشفى رفيديا الحكومي بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية، إلى مخيم العين لإلقاء نظرة الوداع عليه ومن ثم تمت مواراته الثرى في مقبرة المخيم.
وكان القاطوني استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال صباح اليوم، خلال اقتحامه مخيم العين غرب نابلس.
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