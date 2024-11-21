جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد قاطوني إلى مثواه الأخير

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد جهاد رأفت قاطوني، إلى مثواه الأخير في مخيم العين غربي المدينة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام رفيديا الحكومي بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية، إلى مخيم العين لإلقاء نظرة الوداع عليه ومن ثم تمت مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وكان القاطوني استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال صباح اليوم، خلال اقتحامه مخيم العين غرب نابلس.