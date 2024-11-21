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استشاري صحي: 80 ألف شخص مصاب بفشل القلب في الكويت بينهم 4 آلاف حالتهم متقدمة تتطلب تدخلات متطورة

11/21/2024 4:35:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 21 – 11 (كونا) -- قال استشاري فشل القلب الدكتور خلدون الحمود إن عدد المصابين بفشل القلب في الكويت يقدر بنحو 80 ألف شخص منهم حوالي أربعة آلاف حالتهم متقدمة تتطلب تدخلات طبية متطورة فيما الحالات الشديدة تتطلب تدخلات مثل مضخات القلب الميكانيكية أو زراعة القلب.
وأضاف الحمود في تصريح صحفي اليوم الخميس بمناسبة استضافة الكويت أول منتدى متخصص بفشل الأعضاء الحيوية بعد غد السبت بالتعاون مع جامعة شيكاغو للطب والجمعية الطبية الكويتية أن مرض فشل القلب يعتبر من أبرز التحديات الصحية إذ تظهر الإحصائيات أن المرض يصيب 2 في المئة من إجمالي السكان وترتفع النسبة إلى 10 في المئة بين من تزيد أعمارهم على 65 عاما.
وأضاف الحمود وهو رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن خطورة مرض فشل القلب تتجاوز في بعض الحالات خطورة أنواع من السرطانات حيث تصل معدلات الوفيات خلال خمس سنوات من التشخيص إلى 48 في المئة مقارنة بـ 30 في المئة في سرطان القولون و10 في المئة في سرطان الثدي.
وأشاد بدور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في دعم المبادرات التي تعزز جودة الخدمات الصحية في الكويت مؤكدا أن الوزارة تؤدي دورا محوريا في تسهيل إقامة الفعاليات العلمية التي تسهم في تطوير البنية التحتية الطبية ودعم الكوادر الصحية المحلية مما ينعكس إيجابا على رعاية المرضى.
وأوضح أن المنتدى الذي يقام بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأطباء في تشخيص وعلاج حالات فشل الأعضاء إضافة إلى تحسين رعاية المرضى قبل وبعد عمليات زراعة الأعضاء واستعراض أحدث التطورات العلمية في هذا المجال.
وذكر أن المنتدى الذي يشارك به أكثر من 300 طبيب وخبير دولي ومحلي يستهدف أطباء من تخصصات متعددة تشمل القلب والكلى والجهاز التنفسي والكبد إضافة إلى جراحي زراعة الأعضاء ومتخصصي المناعة والممرضين بهدف تقديم منصة شاملة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات الطبية. (النهاية)

م ر ف



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