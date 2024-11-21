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قوات الاحتلال ترتكب في غزة مجازر مروعة أسفرت عن استشهاد 112 فلسطينيا

11/21/2024 4:35:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 21 - 11 (كونا) -- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مجازر مروعة أسفرت عن استشهاد 112 فلسطينيا فيما لا يزال عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.
وقال مدير مستشفى (كمال عدوان) حسام أبو صفية في تصريح صحفي إن قوات الاحتلال قصفت مربعا سكنيا كاملا بجوار المستشفى ما أدى الى استشهاد 66 فلسطينيا وسقوط عشرات الجرحى فيما يا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.
وأضاف أبو صفية أن الأطباء والكوادر الطبية في المستشفى يقومون بانتشال الشهداء من تحت الركام بمكان المجزرة بأيديهم لعدم وجود طواقم دفاع مدني.
وحذر من تحول المستشفى إلى "مقابر جماعية" في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية.
وفي بيان صحفي منفصل أعلنت السلطات الصحية قصف قوات الاحتلال منزلا آخر في حي (الشيخ رضوان) مكون من خمسة طوابق ما أدى الى استشهاد 22 شخصا بينهم أطفال فيما لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض.
وذكرت السلطات أن 4 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح بليغة إثر قصف منزل سكني في مخيم (النصيرات) وسط القطاع.
يأتي ذلك في وقت نفذت المقاتلات الحربية هجمات جوية على خيمتين للنازحين بمنطقة مواصي (خانيونس) أدت إلى استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة عدد آخر بجروح خطرة إضافة إلى استشهاد 4 فلسطينيين بقصف استهدف مجموعة من المواطنين بمدينة (رفح) جنوب القطاع.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم في مدينة (نابلس) شمال الضفة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الشهيد جهاد القاطوني أصيب بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة لافتة إلى اعتقال قوات الاحتلال ثلاثة شبان قبل انسحابها من المدينة.
وتواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها مناطق متفرقة من قطاع غزة منها شمال مخيمي (النصيرات) و (البريج) وشرق مخيم (جباليا) وجنوب مدينة (غزة) وغرب مدينتي (رفح) و(رفح) ما ينذر بارتكاب الاحتلال مجازر جديدة. (النهاية)

ن ق / و ا ب / ش م ع




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