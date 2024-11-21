قوات الاحتلال ترتكب في غزة مجازر مروعة أسفرت عن استشهاد 112 فلسطينيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 21 - 11 (كونا) -- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مجازر مروعة أسفرت عن استشهاد 112 فلسطينيا فيما لا يزال عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.
وقال مدير مستشفى
(كمال عدوان) حسام أبو صفية في تصريح صحفي
إن قوات الاحتلال قصفت مربعا سكنيا كاملا بجوار المستشفى ما أدى الى استشهاد 66 فلسطينيا وسقوط عشرات الجرحى فيما يا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.
وأضاف أبو صفية أن الأطباء والكوادر الطبية في المستشفى يقومون بانتشال الشهداء من تحت الركام بمكان المجزرة بأيديهم لعدم وجود طواقم دفاع مدني.
وحذر من تحول المستشفى إلى "مقابر جماعية" في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية.
وفي بيان صحفي منفصل أعلنت السلطات الصحية قصف قوات الاحتلال منزلا آخر في حي (الشيخ رضوان) مكون من خمسة طوابق ما أدى الى استشهاد 22 شخصا بينهم أطفال فيما لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض.
وذكرت السلطات أن 4 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح بليغة إثر قصف منزل سكني في مخيم (النصيرات) وسط القطاع.
يأتي ذلك في وقت نفذت المقاتلات الحربية هجمات جوية على خيمتين للنازحين بمنطقة مواصي (خانيونس) أدت إلى استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة عدد آخر بجروح خطرة إضافة إلى استشهاد 4 فلسطينيين بقصف استهدف مجموعة من المواطنين بمدينة (رفح) جنوب القطاع.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم في مدينة (نابلس) شمال الضفة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الشهيد جهاد القاطوني أصيب بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة لافتة إلى اعتقال قوات الاحتلال ثلاثة شبان قبل انسحابها من المدينة.
وتواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها مناطق متفرقة من قطاع غزة منها شمال مخيمي (النصيرات) و (البريج) وشرق مخيم (جباليا) وجنوب مدينة (غزة) وغرب مدينتي (رفح) و(رفح) ما ينذر بارتكاب الاحتلال مجازر جديدة. (النهاية)
ن ق / و ا ب / ش م ع
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