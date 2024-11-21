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وزراء دفاع دول (آسيان): تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية

11/21/2024 4:35:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 21 - 11 (كونا) -- أكد وزراء الدفاع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الخميس حرصهم على العمل المشترك نحو تعزيز التعاون الدفاعي لمواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس وزراء جمهورية لاوس وزير الدفاع الوطني الجنرال تشانسامون تشانيالات نقلته صحيفة (فيينتيان تايمز) خلال استضافة بلاده الاجتماع ال18 لوزراء دفاع (آسيان) الذي بدأ أمس ويستمر يومين في مدينة فيينتيان عاصمة لاوس.
وقال تشانيالات إن وزراء دفاع (آسيان) شددوا خلال الاجتماع الذي انطلق تحت شعار (آسيان معا من أجل السلام والأمن والمرونة) على أهمية تحديد السبل لضمان أن تكون منطقتهم "مرنة ومستجيبة للتهديدات والتحديات الناشئة".
وأضاف "نلاحظ أن الأوضاع الإقليمية والعالمية تشهد تعقيدا وعدم قابلية للتنبؤ مع وجود تهديدات وتحديات تؤثر على السلام والأمن والتعاون والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة والعالم بأسره".
وأوضح أن هذه التحديات تشمل تهديدات تقليدية وغير تقليدية وخصوصا التحولات الجيوسياسية والمنافسة بين القوى الكبرى وسباق التسلح والكوارث الطبيعية.
وأكد ضرورة عمل دول (آسيان) بشكل وثيق للمحافظة على مركزية الوحدة كقوة دافعة للتعاون واتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع التحديات الأمنية.
وعن نتائج الاجتماع أشار وزير دفاع لاوس إلى توافق الوزراء على اعتماد (بروتوكول ملاحظات مجموعات العمل) التابعة لآلية اجتماع وزراء دفاع (آسيان) مع شركائها و(إعلان فيينتيان المشترك) لاجتماع وزراء دفاع آسيان إلى جانب وثائق وقضايا أخرى ذات صلة.
ويأتي اجتماع وزراء دفاع (آسيان) في وقت حرج تتشابك فيه المصالح الإقليمية والدولية وفي ظل مساعي دول الرابطة إلى تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات المتزايدة وأبرزها ما يرتبط بتصاعد النزاعات البحرية مع الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومع اقتراب انتقال السلطة الى الرئيس الأمريكي الجديد.
وتزامن مع الاجتماع ال18 لوزراء دفاع (آسيان) عقد اجتماع (آسيان - بلس) في نسخته ال11 الذي شارك فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الصيني دونغ جون وممثلون من اليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا.
ويعتبر اجتماع وزراء دفاع (آسيان) مع دول شركاء الحوار أحد الاجتماعات رفيعة المستوى بين أجهزة الدفاع الاستشارية والتعاونية في الرابطة التي تضم 10 دول هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام إضافة إلى ثمانية شركاء للحوار هي الهند والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. (النهاية)

ع ا ب / م ج ب




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