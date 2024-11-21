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فريق الغوص الكويتي يستكمل صيانة المرابط البحرية في قاروه وأم المرادم لحماية الشعاب المرجانية

11/21/2024 4:35:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- استكمل فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية جهوده في صيانة المرابط البحرية بجزيرتي (قاروه) و(أم المرادم) ضمن مشروع الصيانة الشاملة والدورية للمرابط البحرية في أماكن الشعاب المرجانية لحمايتها والمحافظة عليها.
وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن فريق الغوص بدأ بمشروع الصيانة الدورية للمرابط البحرية في أماكن الشعاب المرجانية بالجزر الكويتية الجنوبية وسواحلها وأنجز صيانتها على مدى شهر كامل مبينا أن لدى الفريق غواصين وورشة صيانة متكاملة خاصة بهذا المشروع البيئي التطوعيو بعمل يومي حتى إنجازه بأفضل صورة.
وأضاف الفاضل أن عدد المرابط التي أنجزها الفريق الموزعة على الجزر الكويتية بلغ 130 مربطا معدة بمواصفات ومتانة عالية لتناسب أحجام كل القوارب واليخوت كما أنها تحدد مواقع الشعاب المرجانية نظرا إلى خطورتها على القوارب في حالة جزر الماء.
وأوضح أن عدد المرابط البحرية في (قاروه) بلغ 22 مربطا وفي (أم المرادم) 23 مربطا تتوزع حول الجزيرة وهي بمنزلة خط الدفاع الأول لحماية الشعاب المرجانية من التكسير والأخطار نظير الممارسات الإنسانية الخاطئة.
وذكر أن الكثير من رواد البحر يبادرون إلى استخدام هذه المرابط للرسو حيث تم توزيعها بعناية حول الجزر الجنوبية والشعاب المرجانية لتتناسب مع متطلبات المرتادين من الناحية الجمالية والبيئية.
وبين أن الشعاب المرجانية في (قاروه) و(أم المرادم) تعتبر من المواقع البحرية الجميلة والمهمة التي يرتادها الكثير من الغواصين وهواة البحر نظرا إلى وجود أنواع عدة من الشعاب المرجانية فيها وتتراوح أعماقها بين 3 و19 مترا لافتا إلى أن لدى الكويت 40 نوعا فقط من الشعاب المرجانية لارتفاع درجات الحرارة.
وأفاد بأن الشعاب المرجانية في الكويت منتشرة حول الجزر المرجانية الجنوبية وبعض السواحل وهي ملاذ الكائنات البحرية والأسماك ولها فوائد صحية واقتصادية عديدة والكثير من الدول الساحلية يعتمد اقصاد مدنها على الشعاب المرجانية.
وناشد الفاضل الصيادين عدم الصيد في الأماكن القريبة جدا من الشعاب المرجانية بواسطة الشباك من أجل حماية الحياة البحرية فيها مبينا أن التعديات تؤثر سلبا على الشعاب كما تشكل خطرا على الملاحة البحرية علاوة على أن الممارسات الخاطئة تعتبر مخالفة للقانون البيئي.
وذكر أن الفريق يعمل منذ سنوات عدة ويبذل جهودا كبيرة في أعمال ومشاريع عدة من شأنها المحافظة وخدمة الحياة البحرية في مواقع الشعاب المرجانية كما يعد برامج توعوية من أجل نشر هذه الثقافة داخل الكويت وخارجها. (النهاية)

ز ه ر




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