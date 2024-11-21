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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يختتم برنامجه التدريبي (الترجمة الصحفية)

11/21/2024 4:35:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- اختتم مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الخميس برنامجه التدريبي (الترجمة الصحفية) بمشاركة عدد من منتسبي وكالات الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) والقطرية (قنا) والهيئة العامة للشباب الكويتية.
وأكدت مقدمة البرنامج التدريبي مدير التحرير في وكالة (كونا) شروق صادقي أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تعزيز مهارات الترجمة الصحفية.
وقالت صادقي لـ(كونا) إن الترجمة الدقيقة من اللغة العربية إلى الإنجليزية تؤدي دورا كبيرا في إيصال رسائل الجهات الرسمية بالدولة والقوانين والتوجيهات الجديدة بوضوح إلى الجمهور غير الناطق باللغة العربية سواء كانوا مقيمين داخل الدولة أو متابعين من الخارج.
وأضافت أن الترجمة الصحفية تنطوي على أهمية كبيرة في تسليط الضوء على إنجازات الدولة ومشاريعها التنموية للدول الأخرى علاوة على أن مصداقية المترجم ودقته في نقل الرسائل هما من أهم ركائز نجاح الترجمة الصحفية.
وقد تناول البرنامج التدريبي الذي انطلق يوم الأحد الماضي الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية وأنواع الترجمة وأهمية مصداقية المترجم.
وتطرق البرنامج الذي اعتمد المنهجين النظري والعملي إلى أهمية الترجمة وأساسيات الترجمة والأخطاء الشائعة في الترجمة علاوة على أهداف الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والجمهور المستهدف.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)

م د م / ت م



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