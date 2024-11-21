مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يختتم برنامجه التدريبي (الترجمة الصحفية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 11 (كونا) -- اختتم مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الخميس برنامجه التدريبي (الترجمة الصحفية) بمشاركة عدد من منتسبي وكالات الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) والقطرية (قنا) والهيئة العامة للشباب الكويتية.
وأكدت مقدمة البرنامج التدريبي مدير التحرير في وكالة (كونا) شروق صادقي أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تعزيز مهارات الترجمة الصحفية.
وقالت صادقي لـ(كونا) إن الترجمة الدقيقة من اللغة العربية إلى الإنجليزية تؤدي دورا كبيرا في إيصال رسائل الجهات الرسمية بالدولة والقوانين والتوجيهات الجديدة بوضوح إلى الجمهور غير الناطق باللغة العربية سواء كانوا مقيمين داخل الدولة أو متابعين من الخارج.
وأضافت أن الترجمة الصحفية تنطوي على أهمية كبيرة في تسليط الضوء على إنجازات الدولة ومشاريعها التنموية للدول الأخرى علاوة على أن مصداقية المترجم ودقته في نقل الرسائل هما من أهم ركائز نجاح الترجمة الصحفية.
وقد تناول البرنامج التدريبي الذي انطلق يوم الأحد الماضي الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية وأنواع الترجمة وأهمية مصداقية المترجم.
وتطرق البرنامج الذي اعتمد المنهجين النظري والعملي إلى أهمية الترجمة وأساسيات الترجمة والأخطاء الشائعة في الترجمة علاوة على أهداف الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والجمهور المستهدف.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)
م د م / ت م
MENAFN21112024000071011013ID1108909950
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.