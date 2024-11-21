تتعاون شركة Telness Tech مع Lebara لإطلاق مشغل محمول جديد في نيجيريا

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- AETOSWire) BUSINESS WIRE -- تتعاون Telness Tech ، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، مع VAS2Nets و Lebara لإطلاق مشغل شبكة افتراضية متنقلة جديد ( MVNO ) في نيجيريا. وستقدم المبادرة خدمة اتصالات تستهدف سوق الاتصالات سريع النمو في نيجيريا. وسيعمل المشغل على تشغيل برامج Telness Tech الرائدة في مجال الصناعة وتجربة العملاء، في حين سيعمل على جلب Lebara ، وهي علامة تجارية معترف بها دوليًا في مجال الاتصالات، إلى منطقة جديدة تمامًا وسوق واسعة النطاق.
في هذه الشراكة الطموحة، تضافرت جهود العديد من شركات الاتصالات الدولية لجعل هذا المشروع ممكنًا.
تعد Lebara واحدة من مشغلي شبكات الهاتف المحمول المستندة إلى السحابة الأكثر شهرة في العالم، ولديها عمليات مباشرة في خمسة أسواق أوروبية، وتراخيص للعلامة التجارية في خمسة بلدان أخرى - بما في ذلك نيجيريا الآن. ستعمل منصة Telness Tech المؤتمتة بالكامل على تبسيط وأتمتة المشغل الجديد، مما يتيح تجربة عملاء رائدة في الصناعة. ستلعب Processcom أيضًا دورًا رئيسيًا، حيث ستوفر البنية التحتية الأساسية المتنقلة اللازمة لوظائف الشبكة. مع Vas2Nets باعتبارها الشريك الرائد، والتي تقوم بتنسيق جميع الشركات العالمية في هذا المسعى المشترك.
أعربت Martina Klingvall ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Telness Tech ، عن سعادتها بهذا التعاون قائلة: "تسمح لنا هذه الشراكة الدولية بجلب أحدث تقنيات الاتصالات لدينا إلى نيجيريا وهي خطوة مهمة في التوسع الدولي السريع لشركة Telness Tech، بعد دخولنا مؤخرًا إلى سوق الولايات المتحدة. "إن تمكين علامة تجارية معترف بها على نطاق واسع مثل Lebara من دخول سوق آخر، جنبًا إلى جنب مع تقنيتنا المتقدمة وخبرتنا المحلية في VAS2Nets، سيجلب خدمة عالمية المستوى لسكان نيجيريا الرقميين".
تمتد الاتفاقية التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات لعدة سنوات وتشمل إطلاق كل من خدمات الهاتف المحمول المدفوعة مسبقًا والمدفوعة لاحقًا، مع مستقبل لحلول PBX. ستوفرTelness Tech منصات OSS وBSS الهامة، مما يضمن إدارة وعمليات سلسة للعملاء. ستتولى شركة VAS2Nets، الشريك الرئيسي، قيادة إطلاق هذا المشغل الجديد، الذي يهدف إلى أن يكون أحد مشغلي الهاتف المحمول الجدد الأوائل الذين ينطلقون في نيجيريا.
وسلطت Teniola Stuffman ، المديرة التنفيذية لمجموعة تطوير الأعمال في Vas2Nets ، الضوء على أهمية التعاون قائلة:
"يتيح لنا هذا المشروع تقديم خدمة الهاتف المحمول عالية الجودة وبأسعار معقولة للنيجيريين من خلال الخبرة المشتركة لشركات VAS2Nets وTelness Tech وLebara وProcesscom. مما يمكننا من تقديم واحدة من أولى شركات تشغيل الهاتف المحمول الجديدة في نيجيريا منذ سنوات، مع أفضل التقنيات والعروض بالإضافة إلى ذلك. كونوا مطمئنين، نحن فخورون جدًا بقيادة هذا المسعى المشترك".
كما يعلق Daniel Upson ، مدير الشراكات في Lebara بقوله: "أنا متحمس للغاية للجمع بين كل هذه القدرات معًا، بين علامتنا التجارية وتكنولوجيا Telness Tech والخبرة المحلية لشركة VAS2Nets، وأعتقد أننا سنقدم تجربة عالمية المستوى حقًا لمستهلكي الهواتف المحمولة في نيجيريا".
حول Telness Tech
Telness Tech هي شركة برمجيات دولية تقف وراء مشغل الهاتف المحمول الرقمي الأعلى تصنيفًا في أوروبا، Telness، (4.9/5 على Trustpilot) وتأسست في الأصل في عام 2016. تمكّن شركة Telness Tech مشغلي شبكات الهاتف المحمول المستندة إلى السحابة وشركات الاتصالات الأخرى من إطلاق حلول رقمية بالكامل تركز على المستخدم تعمل على تعظيم رضا العملاء وتقليل التكاليف من خلال الأتمتة الكاملة
حول VAS2Nets :
Vas2Nets هي مزود حلول تقنية في نيجيريا، تركز على تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامي في غرب إفريقيا. توفير متجر متكامل، للعملاء الأفراد والشركات، لتلبية جميع احتياجاتهم من الخدمات الرقمية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الرقمية. تستفيد VAS2Nets من أحدث تقنياتها وخبراتها وتراخيصها وعلاقاتها لتقديم حلول مبتكرة للهواتف المحمولة والرقمية.
حول Lebara :
Lebara هي علامة تجارية رائدة في مجال الاتصالات الدولية معروفة بتوفير خدمات الهاتف المحمول الموثوقة وبأسعار معقولة لمختلف المجتمعات حول العالم. منذ إنشائها، نجحت Lebara في النمو لخدمة ملايين العملاء في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والدنمارك وهولندا وفرنسا وألمانيا. من خلال شراكات الترخيص الاستراتيجية للعلامة التجارية، تعمل Lebara على التوسع في الأسواق الناشئة، بهدف سد الفجوة الرقمية وربط الناس على مستوى العالم.
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