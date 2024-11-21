تتعاون شركة Telness Tech مع Lebara لإطلاق مشغل محمول جديد في نيجيريا

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE --

في هذه الشراكة الطموحة، تضافرت جهود العديد من شركات الاتصالات الدولية لجعل هذا المشروع ممكنًا.

تعد Lebara واحدة من مشغلي شبكات الهاتف المحمول المستندة إلى السحابة الأكثر شهرة في العالم، ولديها عمليات مباشرة في خمسة أسواق أوروبية، وتراخيص للعلامة التجارية في خمسة بلدان أخرى - بما في ذلك نيجيريا الآن. ستعمل منصة Telness Tech المؤتمتة بالكامل على تبسيط وأتمتة المشغل الجديد، مما يتيح تجربة عملاء رائدة في الصناعة. ستلعب Processcom أيضًا دورًا رئيسيًا، حيث ستوفر البنية التحتية الأساسية المتنقلة اللازمة لوظائف الشبكة. مع Vas2Nets باعتبارها الشريك الرائد، والتي تقوم بتنسيق جميع الشركات العالمية في هذا المسعى المشترك.

أعربت Martina Klingvall ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Telness Tech ، عن سعادتها بهذا التعاون قائلة: "تسمح لنا هذه الشراكة الدولية بجلب أحدث تقنيات الاتصالات لدينا إلى نيجيريا وهي خطوة مهمة في التوسع الدولي السريع لشركة Telness Tech، بعد دخولنا مؤخرًا إلى سوق الولايات المتحدة. "إن تمكين علامة تجارية معترف بها على نطاق واسع مثل Lebara من دخول سوق آخر، جنبًا إلى جنب مع تقنيتنا المتقدمة وخبرتنا المحلية في VAS2Nets، سيجلب خدمة عالمية المستوى لسكان نيجيريا الرقميين".

تمتد الاتفاقية التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات لعدة سنوات وتشمل إطلاق كل من خدمات الهاتف المحمول المدفوعة مسبقًا والمدفوعة لاحقًا، مع مستقبل لحلول PBX. ستوفرTelness Tech منصات OSS وBSS الهامة، مما يضمن إدارة وعمليات سلسة للعملاء. ستتولى شركة VAS2Nets، الشريك الرئيسي، قيادة إطلاق هذا المشغل الجديد، الذي يهدف إلى أن يكون أحد مشغلي الهاتف المحمول الجدد الأوائل الذين ينطلقون في نيجيريا.

وسلطت Teniola Stuffman ، المديرة التنفيذية لمجموعة تطوير الأعمال في Vas2Nets ، الضوء على أهمية التعاون قائلة:

"يتيح لنا هذا المشروع تقديم خدمة الهاتف المحمول عالية الجودة وبأسعار معقولة للنيجيريين من خلال الخبرة المشتركة لشركات VAS2Nets وTelness Tech وLebara وProcesscom. مما يمكننا من تقديم واحدة من أولى شركات تشغيل الهاتف المحمول الجديدة في نيجيريا منذ سنوات، مع أفضل التقنيات والعروض بالإضافة إلى ذلك. كونوا مطمئنين، نحن فخورون جدًا بقيادة هذا المسعى المشترك".

كما يعلق Daniel Upson ، مدير الشراكات في Lebara بقوله: "أنا متحمس للغاية للجمع بين كل هذه القدرات معًا، بين علامتنا التجارية وتكنولوجيا Telness Tech والخبرة المحلية لشركة VAS2Nets، وأعتقد أننا سنقدم تجربة عالمية المستوى حقًا لمستهلكي الهواتف المحمولة في نيجيريا".

حول Telness Tech

Telness Tech هي شركة برمجيات دولية تقف وراء مشغل الهاتف المحمول الرقمي الأعلى تصنيفًا في أوروبا، Telness، (4.9/5 على Trustpilot) وتأسست في الأصل في عام 2016. تمكّن شركة Telness Tech مشغلي شبكات الهاتف المحمول المستندة إلى السحابة وشركات الاتصالات الأخرى من إطلاق حلول رقمية بالكامل تركز على المستخدم تعمل على تعظيم رضا العملاء وتقليل التكاليف من خلال الأتمتة الكاملة

حول VAS2Nets :

Vas2Nets هي مزود حلول تقنية في نيجيريا، تركز على تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامي في غرب إفريقيا. توفير متجر متكامل، للعملاء الأفراد والشركات، لتلبية جميع احتياجاتهم من الخدمات الرقمية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الرقمية. تستفيد VAS2Nets من أحدث تقنياتها وخبراتها وتراخيصها وعلاقاتها لتقديم حلول مبتكرة للهواتف المحمولة والرقمية.

حول Lebara :

Lebara هي علامة تجارية رائدة في مجال الاتصالات الدولية معروفة بتوفير خدمات الهاتف المحمول الموثوقة وبأسعار معقولة لمختلف المجتمعات حول العالم. منذ إنشائها، نجحت Lebara في النمو لخدمة ملايين العملاء في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والدنمارك وهولندا وفرنسا وألمانيا. من خلال شراكات الترخيص الاستراتيجية للعلامة التجارية، تعمل Lebara على التوسع في الأسواق الناشئة، بهدف سد الفجوة الرقمية وربط الناس على مستوى العالم.

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